姚子羚情敵蔡宛珊涉做小三　疑撻着人夫：佢太太都知道我哋一齊

姚子羚去年被指與蔡宛珊（Sarika）結婚8年老公Raymond Young（楊偉文）撻着，最後Sarika亦認太痛斬纜決定離婚。事隔一年，現時35歲的蔡宛珊今日（29/10）又被傳媒揭最近與香港一位薄有名氣的紋身師傅Dust Wu（胡仔）拍拖，行為親密，惟胡仔其實於2015年已經與台灣藝人林家璜（Kitty）結婚，並育有4歲女兒，Sarika頓時由脫單變「第三者」。

蔡宛珊被指由「正印」變「小三」。（IG@sarikachoy）

對於成為第三者一事，《香港01》 致電Sarika求證，而Sarika亦直認與胡仔已拍拖2至3個月，並澄清自己不是第三者：「其實佢（胡仔）同佢太太已經分開咗一年，亦都分得好清楚，佢太太亦都知道我哋喺埋一齊，不過胡仔係因為疫情關係，所以飛唔到去台灣辦手續，咁我都明白嘅，始終我都係過來人，我自己都係今年8月先完成晒所有手續，所我都好體諒嘅！」而Sarika亦表示，自己與胡仔非常坦白，表示男方曾花接近兩個月時間去向Sarika解釋自己的過去，她亦表示男方對自己好好：「我哋絕對係見得光嘅，唔係好似報道所指嘅第三者，我哋身邊所有朋友同家人都知道我哋拍拖，只係無特登去公開，亦冇特登去隱瞞，如果唔係我哋都唔會咁『公開』咁喺IG Post啲合照啦 ！」

Sarika指胡仔（左）與前妻已經分居一年，未離婚只是因為疫情關係，胡仔未能飛往台灣簽紙，Sarika稱胡仔因為未完成離婚而感到愧疚。（IG@iamhoritsuki）

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Sarika亦胡仔4歲的女兒將會繼續與媽媽生活，而且已雙方亦已經商量妥協。其實林家璜於今年七月已曾在節目上透露自己婚姻出現狀況，更因為情緒問題而導致交感神經跟副交感神經失調失控，更曾透露剛出現婚姻狀況後兩星期，睡眠不足夠20小時，亦沒有胃口進食。