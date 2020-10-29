蔡宛珊男友胡仔遭原配爆心寒故事　曾出軌恐怖泰妹被落降頭

藝人蔡宛珊（Sarika） 去年遭姚子羚搶老公，不過Sarika感情生活並沒有因此進入空窗期，今日（29/10）更反而被爆已經與紋身師人夫Dust Wu（胡仔）發展成同居關係。

姚子羚情敵蔡宛珊涉做小三 疑撻着人夫：佢太太都知道我哋一齊

藝人蔡宛珊（Sarika） 爆原來已經與紋身師人夫Dust Wu（胡仔）發展成同居關係。（Instagram／@sarikachoy）

據知，胡仔的妻子是台灣藝人林家璜（Kitty），兩人結婚後定居在港，惟近年兩人婚姻出現問題，Kitty半年前返台生活，更和老公辦分居手續。她日前在台灣談話節目《新聞挖挖哇》大爆老公曾精神出軌泰妹，更遭其落降頭的恐怖情事。

Kitty透露，胡仔其實是偷情慣犯。有次胡仔到九龍城泰國街一間Pub與朋友聚會，期間認識了一位索爆泰妹。（影片截圖）

Kitty透露，胡仔其實是偷情慣犯。有次胡仔到九龍城泰國街一間Pub與朋友聚會，期間認識了一位靚靚泰妹。當晚胡仔比慣常更遲回家，其後性情大變，如由穿着隨意變西裝革履，更經常發脾氣。Kitty心知不妥，在社交媒體上發現老公經常與該名泰國女子互動，事後Kitty在沖涼期間閉上眼更看見該女子的樣貌，令她立即尋求神明和法師求助，搞完一大輪後才成功驅走女鬼。

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Kitty直言，最恐怖之處是，有朋友告知她該名泰國女子在社交網站上的行為詭異，該泰國女子用泰文發文：「我找到一具屍體，我一定要用她。」原來這個泰國女子識降頭，更命令女鬼前往勾引胡仔。另外Kitty又發現，該名泰國女子的樣貌前後反差甚大，原來有恐怖原因，「為什麼她的臉前後不一樣，因為她買的是那個女鬼的人頭，所以現在她現在變的容貌是變到那個女鬼的面貌，不是真實的她的面貌。」實在令人心寒。

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