陳詩欣宣布告別娛樂新聞台　望加入劇組：希望遲啲有機會

現年27歲的陳詩欣自從於三年前加入TVB並長駐《娛樂新聞台》擔任主播以及拍攝《3日2夜》後，人氣急升！今日 （30日）她就在IG宣布：「我畢業了，多謝娛樂新聞台三年來嘅照顧。這三年間學到好多嘢，由不擅長用言語表達自己的女孩子，變成牙尖嘴利天天都跟你們鬥嘴的輕熟女。多謝我一班好同事嘅訓練，雖然我離開娛樂新聞台，但應該好多時間係公司會碰面，所以不用太掛住我。」

又一女神離開《娛樂新聞台》！（IG/@eunicechanszeyan）

陳詩欣接受《香港01》訪問時表示這星期感觸相當大：「其實一直都知道自己會完約，但去到呢個禮拜個感受就非常之多，開始好唔捨得。但我發覺好多同事都唔知道，啲同事話咁突然嘅，唔知佢哋有冇唔捨得我，但我好唔捨得佢哋。」雖然陳詩欣是以歌手身份入行，但表示擔任主播後的確獲益良多：「跑外景都係自己好深刻的體驗，以前做歌手係被訪問，之後訪問人同埋等更，全部都係好難意好寶貴嘅經歷。」

派散水餅！

至於未來發展，陳詩欣稱：「主力拍姊妹淘同埋一啲綜藝節目，希望遲啲有機會拍劇啦！」

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