姚子羚舊情敵蔡宛珊高調認戀人夫稱絕對見得光　正印嬲爆開腔回應

姚子羚去年被指與林盛斌（Bob）旗下藝人蔡宛珊（Sarika）結婚8年的老公Raymond Young（楊偉文）撻着，最後Sarika忍痛斬纜決定離婚。而回復單身的Sarika，日前就被爆戀上人夫紋身師Dust Wu（胡仔）。胡仔其實於2015年已經與台灣藝人林家璜（Kitty）結婚，並育有4歲女兒，兩人至今亦未離婚，意即Sarika變成了「第三者」。Kitty曾在節目中大爆胡仔是偷情「慣犯」，直指其現任女友有可能是第四、第五、第六者。

林盛斌（Bob）旗下藝人蔡宛珊（Sarika）。(蔡宛珊ig)

Sarika在新戀情曝光後回應《香港01》時就直認與胡仔已拍拖2至3個月，並澄清自己不是第三者，且Kitty也知她和胡仔在一起，揚言自己和胡仔絕對見得光。然而Kitty昨日（30日）卻在她的Facebook出Post，首度開腔談及有關事件，言下之意似乎對Sarika高調與丈夫的戀情有所不滿。

Sarika指胡仔（左）與前妻已經分居一年，未離婚只是因為疫情關係，胡仔未能飛往台灣簽紙，Sarika稱胡仔因為未完成離婚而感到愧疚。（IG@iamhoritsuki）

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