金剛舊愛梁云菲自爆遭前男友偷拍性愛片　擔心流出曾有尋短念頭

金剛舊愛，有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲（Nana）日前剛承認有了新戀情，現正和男友熱戀中的她，近日在綜藝節目《新聞挖挖哇》上，就透露自己曾有過一段不好的戀愛經驗，她的前男友竟然趁她喝醉後，偷拍她的性愛片段。

金剛與Nana於今年4月分手。(金剛IG)

Nana在節目上表示在自己年紀還很小的時候，曾經交往過一個跟她拍拖2至3年的男朋友，有次兩人一起去Party，她喝醉之後便被男友帶到汽車旅館休息，但對方竟然趁着她喝醉了沒有意識之下，將他們兩人進行親密行為的過程全部錄影拍片了。Nana事後仍一直被前男友矇在鼓裡，直至兩人分手後，前男友的好友A男因為替她不值才告知她此事。當時的她非常害怕，擔心性愛影片會流出，更直言如果流出了，她有可能會承受不了打擊而走上輕生之路。後來A男就幫她偷偷刪掉了前男友儲存在Notebook中的影片。

Nana在節目中自爆曾被前男友偷拍性愛片。(youtube截圖)

有關影片刪掉後，Nana原以為事情就此結束，豈料過了3、4年後，她有一位已多年沒聯絡的好姊妹突然致電給她，說要和她那位前男友結婚，可是卻在男方的電腦雲端看到Nana當年的性愛影片！Nana表示幸好她的好姊妹有即時幫忙刪除，令她終於放下了心頭大石，不用再擔心影片隨時有機會流出。她又提醒女生們要小心，即使是男女朋友關係也可能會發生這種危險事情。

她竟成了性愛片女主角。(youtube截圖)

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