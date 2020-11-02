【錦繡南歌】終極大奸角竟是驪歌親人　為父贖罪自刎而死

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，本週會進入結局篇，但隨著劇中多位奸角伏法或被捕，劇情發展令不少觀眾看得一頭霧水，皆因種種證據顯示幕後兇手身份，竟然是驪歌(李沁飾)最愛的人彭城王(秦昊)，劇情最初由驪歌行刺，發展至二人相愛，再揭開彭城王隱藏的秘密，究竟他是否Final Boss？結局相當出人意表。

驪歌跟彭城王究竟能否有情人終成眷屬？（劇照）

劇中開始設定彭城王是縱容奸佞的人物，而以拯救天下蒼生為己任的朱雀盟，派出殺手驪歌刺殺彭城王，但二人相遇後，驪歌才發現彭城王其實是無間道，暗中跟大奸臣陸遠角力，整個故事就是圍繞正邪雙方鬥智鬥力，隨住陸遠害死驪歌父兄，至謀害彭城王奪權事敗被處死，故事卻仍未完結，而幕後主腦矛頭卻再次指向彭城王，莫非驪歌愛人最終才是大奸角？劇集去到結局篇仍然甚具張力。

下圖有終極大奸角：

+ 3 + 3 + 3

彭城王突然承認他涉及孫太妃之死，亦成為找出Final Boss的關鍵，原來彭城王承認殺人，藉此引出幕後黑手，原來終極大奸角就是尚書令王勉，他亦是朱雀盟的幕後首領，本想派出驪歌暗殺政敵彭城王，卻成為了他功敗垂成的主因。由於王勉的女兒王子衿是驪歌大嫂，子衿為了幫父親贖罪，在眾人跟前自殺，王勉間接害死女兒，最後認罪伏法。不過驪歌由於曾是朱雀盟殺手，最終也被皇帝賜死，更要彭城王親自執行，至於驪歌結局就留待觀眾追看。

同場加映蘇皓兒泳衣美圖：