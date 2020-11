倪晨曦今日(3/11)在社交網站宣布昨日成功誕下兒子,更貼出一張與老公、兒子的三人碰拳合照,場面溫馨:「We did it! Welcome to the world little boy. 雖然生產過程是一個long story,感恩一切都很順利,有很棒的醫生和貼心又厲害的護士,寶寶叻叻、爸爸叻叻(無微不至的照顧和不斷的幫我加油打氣)、媽媽都叻叻(我太累了,需要一點鼓勵),今天起床覺得昨天去打了場MMA,生孩子真的是用生命在搏鬥,但看到健康的寶寶出生,一切都值得。3.53kg的小肉球。」

