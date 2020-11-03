松隆子上《人類觀察學》現真身　昔日清純女神外貌變大媽

近日在ViuTV播出的日本綜藝節目《人類觀察學》，其中一個環節，要由男星大泉洋炮製美食，再讓嘉賓松隆子品嚐，雖然菜式賣相一流，但觀眾焦點卻落在43歲的松隆子身上，昔日的清純女神，禁不住歲月洗禮，外貌變得蒼老，眼角出現皺紋，若然不是字幕有講她是松隆子，觀眾甚至認不出她的真身，令港日粉絲震驚崩潰。

《悠長假期》時期的松隆子。（劇照）

90年代日劇女神松隆子，最為人熟悉的作品有《悠長假期》、《戀愛世紀》、《律政英雄》，跟男神木村拓哉更如金童玉女，但當木村仍然型英帥，43歲的松隆子外貌卻有頗大改變，她在2007年跟知名音樂人佐橋佳幸結婚，於2015年誕下女兒，近年戲路亦隨著年齡改變，開始演出媽媽的角色，而且入型入格。

松隆子上綜藝節目《人類觀察學》，外貌令人震驚。（影片截圖）

下圖有松隆子歷年外貌變化：

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近日ViuTV播出的日本綜藝節目《人類觀察學》，由男星大泉洋烹調意粉及豆腐甜品，再讓女星松隆子試味，想不到當松隆子現身時，即嚇親不少觀眾，大媽髮型衣著，近鏡還看到乾枯皮膚及皺紋，完全跟昔日女神樣子判若兩人，之後她還用誇張表情給美食品評，令港人集體回憶，齊齊崩潰。

同場加映篠崎泫泳裝美圖：