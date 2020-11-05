傳無綫翻拍佘詩曼神作《十月初五的月光》　26歲小花擔正演祝君好

無綫（TVB）20年前的經典劇集《十月初五的月光》首播時大獲好評，初哥哥（張智霖飾）和祝君好（佘詩曼飾）之間的親情和愛情令不少觀眾為之動容。劇集更令他們人氣急升，2015年還推出電影版。最近有傳TVB計劃翻拍神作，預計明年1月開拍，並找來這位26歲小花接捧擔正。

無綫20年前的經典劇集《十月初五的月光》首播時大獲好評，初哥哥和祝君好之間的感情令不少觀眾為之動容。（網上圖片）

「祝君好」一角將有意由2017年港姐亞軍何依婷（Regina）出演，現年26歲的她於2017年參選《香港小姐》入行，晉身十強後曾獲TVB高層樂易玲點名大讚有進步及有自信。雖然最終不敵雷莊𠒇屈居亞軍，不過擁有甜美面孔的她卻有很多不同的工作機會。Regina於2019年主持《學是學非》開始備受觸目，及後於《機場特警》飾演「安安」一角引起熱議。

對於傳閒孰真孰假，何依婷以錄音回覆《香港01》時指暫未收到公司通知有關詳情，不過無論是什麼工作都會盡力做好：「其實我都係睇報道先知，完成手頭上嘅劇集都會有新工作，但係公司仲未覆我詳細資料，傳聞係真定假我都唔能夠覆實。多謝關心，無論係咩工作我都會努力，畀心機做好佢。」

「祝君好」一角將有意由2017年港姐亞軍何依婷出演。（何依婷IG圖片）

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