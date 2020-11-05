吳彥祖片場近況曝光呈現出一臉滄桑老態　網民慨嘆男神不再

現年46歲的男神吳彥祖（Daniel）全盛時期顏值逆天，迷倒萬千少女。隨住年紀漸長，Daniel亦由帥氣型男變成了型佬，散發出另一種味道，至今依然是不少人心目中的男神。然而，他近年的狀態卻時好時壞，甚至開始出現了髮線向上移的問題，不禁令網民擔心他會有中年脫髮禿頭的危機。

Daniel早前被指變了「油膩大叔」。(ig圖片)

由Daniel以及王千源等主演的新戲《除暴》即將上映，近日電影公開新海報和宣傳片段，可見Daniel與王千源赤裸上身較量，大騷肌肉非常健碩，雖然不及年輕時結實和有8舊腹肌，但都算Keep得不錯。而該電影的抖音帳號昨日就發布了一段Daniel在片場的短片，片中的他頭髮明顯比前濃密了，已經沒有髮線向上移，可是他的樣子卻呈現出一臉滄桑老態，與昔日的帥氣型男靚仔樣差距甚遠，未知是否角色造型需要。網民紛紛留言慨嘆男神不再。

由吳彥祖（Daniel）、王千源主演的《除暴》改編自真實案件。（《除暴》劇照）

點擊睇Daniel片場個樣、電影劇照以及他和老婆Lisa S.以前的靚相：

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點撃睇兩大男主角齊齊騷肌：

重溫吳彥祖與電影拍檔馮德倫的盛世顏值