江嘉敏意外令18歲親妹IG曝光　兩姊妹鬥靚網友BUY邊個？

江嘉敏入行以來是非多多，早幾個月同馮盈盈姐妹決裂一事鬧到滿城風雨，之後又話佢經林凱茵認識李澤楷女友郭嘉文。其實除咗呢啲閨密，江嘉敏其實有2個親生妹妹，姐妹間感情非常好，一直以來都好保護妹妹，呢日佢喺IG限時動態TAG咗細妹帳號，令妹妹樣貌意外曝光，網友大讚相當清純﹗

江嘉敏入行以來工作機會不斷，亦有唔少是非。（IG：@kaman_kong）

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睇返以往訪問，江嘉敏曾透露，兩個妹妹分別15、16歲及18、19歲左右，以往肩負照顧細妹責任，一齊出街妹妹仲搞笑地叫佢媽媽。佢又曾經喺IG留言話：「以前總係覺得，有兩個妹好討厭，明明係佢哋兩個百厭，就成日搞到我俾媽咪鬧！而家，如果唔係有兩個妹，邊個幫我影靚相，邊個同我傾心事，邊個俾我蝦丫？」

江嘉敏轉載妹妹生日祝福，令對方IG帳號曝光。（IG：@kaman_kong）

11月4日係江嘉敏26歲生日，江嘉敏轉載大妹祝福，令其IG帳號意外曝光。細妹係私人帳號，而大妹就公開，有接近1500個追蹤者。見到妹妹雙眼皮深邃少有化妝，文青味濃，鄰家女孩清純感覺。暫時只有八十多個帖文，同家人合照大多未見全貌，只有一張同江嘉敏姐妹合照兩個都見樣，見到佢地攬住露出燦爛笑容，姐妹情深。江嘉敏經常喺妹妹IG留言，笑言：「係幾靚嘅不過你家姐靚啲。」阿妹又笑住話：「係靚過你影嗰啲相嘅，我係素顏美女。」相當搞笑。