【暖男爸爸】對白擺明影射陳同佳案情　片尾仲有超踩界字眼？

由鄭中基和張可頤主演的ViuTV劇集《暖男爸爸》自上周一（26/10）首播以來好評如潮，觀眾除了大讚演員演得落力、情節溫馨感人之外，亦對大讚對白應景貼地，而昨日（5/11）播出的第9集，更有疑似影射「陳同佳案」案情的對白，非常緊貼時事。

戲中，章尾而飾演的「阿E」、Ashi飾演的「蝦條」以及台妹蛋捲，在網吧內談起香港和台灣兩地男生的差異，其間蛋捲直指台灣男生不修邊幅、香港男生比較企理，章尾而則指蛋捲見過的香港男生太少，更說：「那你有沒有聽過有個香港男生，在台灣把自己女朋友幹掉……」

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《暖男爸爸》第9集不是只有上述的爆點，另一個值得留意的位置便是片尾字幕的演員名單，原來「衝三小」之一的吳國麟（肥仔釘），在戲中飾演「中出」一角，角色名字令人想入非非。

《衝三小》的吳國麟在第九集出場。（電視畫面）

吳國麟在戲中叫「中出」。（電視畫面）

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問會否怕被觀眾投訴，監製之一的戚家基（Peter）接受《香港01》訪問時便答謂：「中出（香港中華出入口商會）咁愛國愛港，係我一個好尊敬嘅商會，佢投訴我乜嘢？」提到章尾而的對白疑似影射「陳同佳案」案情，Peter坦言確實受最近的新聞影響或啟發：「佢哋場戲係講緊各種男生，所以唔可以漏咗極品。」