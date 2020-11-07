盤點日出康城業主藝人　陳展鵬買得最豪姚子羚供得最辛苦

單立文、陳山聰、胡定欣、袁偉豪等人同住將軍澳 ，故不時相約跑步、飯局，發展至今變成了「將軍澳街坊福利會」。(IG圖片)

為方便返電視城開工，馮盈盈近日由九龍搬入將軍澳，以三萬多元租住日出康城嘅千呎單位，與家人同住。其實歷年嚟，唔少視帝、視后住過喺將軍澳，就好似楊茜堯（原名楊怡），早在2012年以671萬元購入領峯，及後於2015年緻藍天開售時亦有入票認購，近年日出康城更成了小生、花旦嘅置業之選。

陳展鵬買晉海時，是為方便照顧媽媽，故打算一齊住。直到他組織了自己家庭才「分居」。(IG圖片)

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曾經租住維景灣畔嘅陳展鵬，2017年以1,280萬買入晉海一個700呎單位，並將單位送贈予母親，有指陳展鵬買入該單位時，並未有參觀過示範單位，並以母親名義入市。

姚子羚以二按形式供晉海，去年底正式上會。(IG圖片)

姚子羚與好姊妹李施嬅曾經齊齊現身晉海售樓處，不過最後就只得姚子羚出手，以930萬元購入同屋苑623呎的單位，並選擇以二按形式供樓，月供金額增加自然供得較為辛苦。

蔡思貝近年備受力捧劇接劇，兩年前終於置業「上車」。

蔡思貝於2018年以807.6萬買入LP6嘅兩房單位，由於是首次入市，因而只付印花稅30.3萬元。

Coffee婚前與家人同住緻藍天，她現時亦會返「娘家」拍片。現與老公、囝囝住喺將軍澳另一７屋苑Savannah，無敵大露台空間感十足。（IG圖片)

Coffee離開TVB後，靠教瑜伽賺大錢，於2015年與家人斥資約800萬元買入緻藍天一個4房單位，其後她亦有入票LP6，鍾情將軍澳嘅佢，現與老公住同區嘅Savannah。

07年港姐冠軍張嘉兒自從生了大女就淡出幕前，最近才重返幕前拍攝《陀槍師姐》。

前港姐冠軍張嘉兒，由外國返港後，曾暫住翠林村親戚家中，其後她曾租住將軍澳中心，婚後搬到日出康城二期「領都」。

馮盈盈最近搬到MALIBU，不過她未有透露定買。(

日出康城第5期嘅MALIBU，住客除有馮盈盈之外。原來古明華、胡諾言同樂易玲亦有入手該屋苑嘅單位，胡諾言同古明華同樣係以900多萬買入3A座高層嘅500呎單位，而樂易玲則以880萬買入1A座嘅453呎單位。

點擊下圖睇Malibu單位

同場加映：馮盈盈自我修練演技 366呎香閨室內裝潢曝光