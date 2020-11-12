新一代「狼人殺女神」采子太扮嘢？人靚聲甜卻因一個關鍵惹負評

今年22歲的采子正式出道才剛滿一年，在網路上人氣就居高不下，成為《DailyView網路溫度計》網路口碑中新生代女星網路聲量的冠軍，討論度甚至比鄧紫棋還要高。不過你知道這位在網路爆紅的歌手，其實本來要做的是護理師嗎？

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# 護理師轉變跑道：2019年成為邱鋒澤公司第二位藝人

1998年出生的采子從育英醫護管理專科學校畢業，本計畫要當一名護理師。不過采子的音樂才能也讓她備受關注，還沒出道前她就經常在自己的個人頻道上傳自彈自唱的影片，終於在2019年加入邱鋒澤的公司「原音兄弟」，是繼邱鋒澤之後公司的第二位藝人。

采子在台灣的討論度甚至比鄧紫棋還要高。（DailyView網路溫度計授權使用／《DailyView網路溫度計》網路口碑-新生代女星（分析期間： 2020/08/01~2020/10/29））

# 被蕭敬騰鼓勵「要強壯」：聲林之王踢館表現不佳、《狼人殺》被批太做作

采子去年11月以「踢館大魔王」的身分參加《聲林之王2》，並且翻唱了郁可唯的高難度歌曲〈路過人間〉。但可能是比賽太過緊張，評審陶喆就提醒采子「節奏、音准都並不完美」，蕭敬騰也鼓勵她「要繼續加油，讓自己更強壯」。

除了歌唱節目，采子也經常在綜藝單元《凹嗚狼人殺》中出現。可能是曾經與歌手黃偉晉合作過歌曲，兩人經常在節目中被湊在一起，遭到網友在Dcard上批評「人設太做作了」、「感覺太刻意」。就有人解釋「小迷妹很吃這套」，但也有人認為兩人私下「感情本來就很好」並沒有故意營造人設。

采子也經常在綜藝單元《凹嗚狼人殺》中出現，遭到網友在Dcrad上批評「太做作了」（Dcrad截圖）

# 連謝和弦都是鐵粉：歌聲療癒人心、專輯反遭質疑抄襲

作為歌手，采子的歌聲是許多粉絲愛上她的原因。像有網友在Dcard上面大讚她「嗓音獨特」、「歌聲很有仙氣」，連謝和弦曾公開承認自己是她的粉絲，還大方秀出臉上雲朵和脖子翅膀的刺青圖案，解釋「雲朵象徵她，翅膀是她之前唱〈路過人間〉背後的螢幕畫面。」絕對是鐵粉無誤。

采子雖然深受粉絲喜愛，但同樣也引起過爭議。她的新歌〈喃喃〉就被質疑與美國團體「Beach house」的歌曲〈SPACE SONG〉的旋律雷同。對此老闆邱鋒澤承認「的確有點像似，但真的難免」，而采子也解釋並沒有聽過這首歌，澄清自己「絕對沒有抄襲」。

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