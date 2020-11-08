劉志榮遺孀設靈｜汪明荃讚梁淑莊人如其名　嘆對方走不出喪夫之痛

已故亞視藝人劉志榮遺孀梁淑莊（莊姐）上月初因胰臟癌離世，享年75歲，今日（8/11）於紅磡世界殯儀館設靈，翌日出殯，遺體將與亡夫合葬於長沙灣天主教聖辣法厄爾墳場。梁淑莊多位生前好友包括汪明荃、鮑起靜、胡楓、葉家寶以及歐錦棠夫婦等均有到場悼念，而梁淑莊兒子劉健樂亦於下午5時左友步出靈堂會晤傳媒，他表示亡母由確診到離世僅一個半月，並沒有受太大痛苦，惟2008年劉志榮因肺積水逝世後，身體較虛弱、情緒波動且曾患上抑鬱症。

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汪明荃（阿姐）向傳媒表示自己雖然與莊姐沒有合作過，但與劉志榮曾在一些慈善場合中碰過面，加上劉志榮是廣西政協，又是阿姐居住區域的區議員，而且莊姐又會經常出席粵劇活動，所以都有幾面之緣。在劉志榮離世後，阿姐曾與莊姐通電話。被問到是否知莊姐患抑鬱，阿姐坦言：「我諗佢都有嘅，因為志榮走咗之後，佢自己個人都唔係咁開心，抒解唔到，但通電話之後好咗啲。」另外阿姐亦讚莊姐人如其名：「佢好端莊，而且好賢良淑德，教得個仔好好。今次係獲佢囝囝（劉健樂）邀請嚟，分享自己同佢媽咪嘅軼事。」

多位圈中好友均有到場悼念：