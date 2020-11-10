盤點不獲無綫續約女藝人　楊嘉欣生B後突然被完約成失業媽媽

被雪藏嘅黃心穎，有傳。 （黃心穎IG圖片）

近日有傳無綫有感黃心穎形象未見好轉，所以打算提早與她解約，結束賓主關係，如果屬實的話，黃心穎將由花旦變為棄將。其實過往不少藝人都曾因捲入醜聞導演形象受損而被離巢。

馬賽當年遭公司雪完又雪，不獲續約都好正常。（馬賽微博圖片）

馬賽

曾被力捧嘅馬賽，於2013年時與內地女製片人汪子琦傳出戀情，否認係同性戀嘅馬賽，於同年底被刊登與汪子琦嘅熱吻照片，誠信破產，即時被勒令停工。哭求公司給予機會嘅馬賽，其後雖獲解凍，但2014年7月時，網上流傳嘅艷舞片段令佢再次被雪藏。2015年，拍畢《東坡家事》後，不獲繼約嘅馬賽轉戰內地發展。

仍被雪藏嘅陳偉琪表示公司未有與她接獲，故半年多未有工作安排，難怪她要開始搵工。（IG／vthechan）

陳偉琪

陳偉琪去年醉駕停工、保釋期間被影到與友人夜蒲飲酒，今年初又被影到與男性友人在酒吧激吻，有指無綫不滿其形象太差而雪藏。一直不獲「解凍」嘅陳偉琪，近日向數間公關公司發出求職信，為轉行足準備。

Coffee當年離開無綫後，主力發展瑜伽事業，如今有幸福家庭之餘，亦成立了個人品牌。（coffee89921 ig圖片）

Coffee (林芊妤)

2014年，Coffee被揭與富二代林知譽在商場殘廁「Gathering」，行為傷風化。事件曝光後，Coffee即日遭無綫提早解約，近年轉戰Youtube，成為最受歡迎的瑜伽導師之一。

林泳淘轉型做KOL。（Instagram/@wingt）

林泳淘

林泳淘於2012年參加《香港小姐競選》後加入無綫，後來擔任《東張西望》的外景主持，因毫不造作和敢言的性格備受網民喜愛。然而她在今月4日，在合約仍有一年的情況下突然被無綫提前解約，被外界猜測是因多次在社交網站支持反收例的言論有關。被逼離開效力7年的公司後，她表示有意向網上發展做KOL。

+ 7 + 7 + 7

「𡃁妹」李綺雯於2001年參加亞視《女優》比賽入行。（IG@李綺雯）

李綺雯

效年無綫14年嘅𡃁妹李綺雯，近年雖然發展不俗，直到去年在IG多次發表政見後，半年未獲任何工作安排安獲。去年5月完約時，她曾透露公司未挽留，雙方爽快地分開。

周梓盈在2019年年末宣布與TVB結束賓主關係，相信短期都不會回歸，她在劇集中與「Terry」的感情線也不了了之。（Instagram/@tszying_ty）

周梓盈

於劇集《愛‧回家之開心速遞》飾演「垃圾清」嘅周梓盈，今年初在IG上發文表示因合約問題而離開公司，有指她因去年多次發表個人政見而被離巢。

+ 6 + 6 + 6

楊嘉欣生B後打算復出，但估唔到不獲公司續約。（Instagram/@cherryyeungian）

楊嘉欣

於劇集《愛‧回家之開心速遞》中飾演威龍百貨女售貨員Annie嘅楊嘉欣，有「隱藏版美少女」之稱。年初榮升人母嘅佢，7月時發文表示自嘲成了失業媽媽，字裏行間暗示不獲無綫續約。