趙雅芝園林豪宅慶生迎66歲生日　貴氣大屋浴缸浸得落３個人

趙雅芝將迎接66歲生日。（趙雅芝微博）

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趙雅芝以氣質出眾見稱，本月15號就66歲生日但完全未見老態，不負美魔女稱號。除咗少量工作，閒時最愛同好友共聚。早前一眾好友為佢提早慶祝生日，美魔美當然不停影相留念，不過最令網友留意的，卻是她身後的園林豪宅。

好友於豪宅為趙雅芝提早慶生。（趙雅芝微博）

網友發現趙雅芝慶生嘅豪宅相當貴氣，長型飯檯坐十個人都綽綽有餘，放有勁多精緻餐具酒杯；客廳放有L型歐式特梳化，同大型水晶吊燈襯到絕；特大露台放滿鮮花，加上屋外園林山景猶如置身森林之中。見到趙雅芝近2個月都有喺呢間豪宅拍攝留影，唔少人誤會係佢屋企，但其實呢間係佢嘅好朋友，前影星現為保險公司高層嘅王玉環香閨。

趙雅芝身處嘅露台放滿鮮花，加上身後園林景相當寫意。（趙雅芝微博）

王玉環曾拍過多套經典殭屍片，如《殭屍家族》、《靈幻小姐》，有鬼后之稱，後因殭屍片漸漸沒落再無戲約，為生計轉戰保險業，入行25年被封保險女王，更連續16年成為百萬圓桌會會員。早前佢接受好友程瑤訪問時話：「其他人質疑我身為明星去做保險是玩玩吓，我直接回應我係非常認真。我一次又一次叫大家支持我做保險，有時我都會覺得尷尬，不過每個人同我講嘅話都係激勵，20幾年後我得到我嘅成就，而事實證明我並非玩玩吓。」