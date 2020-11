楊茜堯天價復出深圳拍劇　羅子溢爆老婆恨拍戲：我一直鼓勵佢

羅子溢深明照顧小朋友好大壓力,所以一直鼓勵老婆復出,又透露楊茜堯「一直都有戲癮」。(資料圖片)

羅子溢(前名羅仲謙)同楊茜堯(前名楊怡)2012年因《On Call 36小時》而結緣,二人婚後雖然間中以夫妻檔出席活動,但就從未再合體拍劇,再加上楊茜堯自2018年參演劇集《再創世紀》後,為休養身體備孕而減產,直至今年4月誕下愛女「小珍珠」羅翊心,羅子溢全力搵奶粉錢,一口氣接下三套無綫劇集,好讓老婆做少奶奶。

楊怡對上一次拍劇已經係2018年嘅《再創世紀》,而佢陀B、生B後更未曾出席過任何公開活動,賺錢工作全部交由老公羅子溢負責。(資料圖片)

正當劇迷以為楊茜堯將變「全職媽媽」之際,日前傳出楊茜堯將與羅子溢以8位數過千萬薪酬「夫妻檔」拍劇。據悉,新劇將由梁家樹擔任監製,並在深圳拍攝,除張智霖(Chilam)、黃浩然、李彩華之外,梁家樹女兒梁靖琪(Toby)亦會參與一角,日前 Toby在IG上發文表示由於將離港工作,所以爭取時間與老公、囝囝staycation,Toby在文中提「Me & Roro will miss you like crazy」,似乎是打算帶埋囝囝一同北上開工。梁家樹早年在無綫監製嘅《流金歲月》,楊茜堯亦有份演出一角,而2017年監製嘅電視劇《無間道》,亦搵來羅子溢做男主角,故與羅氏夫婦的淵源不淺。

梁家樹監製嘅新劇嘅主角張智霖、楊茜堯、羅子溢已非首次合作,大家都有一家默契。(資料圖片)

羅子溢有份參與嘅無綫劇集《兒童醫院》將於月底完成拍攝,屆時他就可以動身與老婆齊齊北上,但未知會否帶埋小珍珠同行,畢竟年齡太細有一定的風險。對於「夫妻檔」拍劇一事,子溢接受《香港01》訪問時雖然表示唔方便回應,但其實他早前為《木棘證人》宣傳時,曾透露一直鼓勵老婆拍劇:「佢做得演員一定有自己夢想,加上長時間照顧小朋友壓力好大,我係好鼓勵佢有好劇本就即管去,佢一直都有戲癮。」而他亦笑言如果有內地電視台願意出天價,他亦不介意同埋小珍珠拍親子真人騷。「以商業角度來說係好好,不過都要等個囡囡大啲先,同埋如果過程佢唔開心的話,我都唔會勉強佢。」

點擊睇羅氏夫婦放閃圖

+ 42 + 42 + 42

同場加映 :楊怡封后慰勞宴爆辛酸 回顧家姐楊卓娜淚崩:佢要孭起頭家!