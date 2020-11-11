專訪｜羅子溢情癡唔怕認錯　公開愛妻秘笈：佢講嘅嘢就係真理

每次訪問羅子溢(羅仲謙)，都能感受到他對老婆楊茜堯(楊怡)有多情癡：激嬲對方時，會豪不猶豫認錯、與外母同住，不夠閃？再補充多一句「我辛苦佢咪唔使做囉」……但隨著前世情人小珍珠的誕生，這個局面會否有所改變呢？單憑羅子溢一句「佢講嘅嘢就係真理」，可以好肯定楊茜堯地位堅固得很。

相隔四年，羅子溢（前名羅仲謙）再拍無綫劇集，一口氣接下《木棘証人》、《陀槍師姐2021》、《兒科醫生》。《木》雖然是小品之作，但被安排在台慶檔期播出且反應不俗，有網民更表示要將羅子溢推到做視帝，好讓他與視后老婆楊茜堯（前名楊怡）更匹配。「其實都係網民講完自己先去諗，但這種事情向來不是自己可以控制，所以並不會太上心和強求，更何況接下來的劇集也有很多出色的演員，現在說有點言之尚早。」

女兒在疫情期間出世，就算外出，也是車出車入到診所打針或在屋企附近走動。羅子溢說：「所以佢好怕人，男人的話除咗我之外，見到基本上都會喊。」(IG圖片)

獨力養全家壓力大？

近年為了賺錢養家，羅子溢大部分時間留守內地，直到老婆陀B成功，他順勢「回流」香港拍劇，這個一舉兩得的做法，令他在疫情下繼續有工開。不過，在楊茜堯當全職媽媽期間，羅子溢供養雙方父母之餘，又要賺女兒的奶粉錢，會否倍感吃力？「幸好自己唔算大使，同埋一直有儲蓄習慣。外母與我們住一起、娜姐（楊卓娜）有自己屋企，所以唔算太多使費。老實說，如果唔係有小朋友的話，我們腳步可以放慢一些，不用太急趕，舒舒服服過日子。如今有小朋友，要諗她的將來，加上屋企比較多長輩，也要有一定的準備。但唔算太大壓力，反正暫時有得做就做，因為今日唔知聽日事。」

因疫情關係而「回流」香港，既可拍劇又可陪妻女，但羅子溢笑言：「都唔係架，如果內地有工作，老婆即時踢我去開工。」（梁碧玲攝）

細心照顧老婆情緒

向來肯搏肯捱的楊茜堯婚後刻意減產，如今更變為全職媽媽是否代表絕跡幕前？羅子溢說：「做演員一定有自已的夢想，既然她為女兒放棄了一些東西，我也願意停一停，讓她繼續自己的事業。長時間照顧小朋友壓力很大，她拍劇可以放鬆心情，我一直都鼓勵她有好劇本就即管去吧。」羅子溢有幾愛楊茜堯，相信不用再細數，但女兒小珍珠的誕生，會否分薄了這份愛呢？在談及照顧小朋友的事宜上，羅子溢一句「佢講嘅嘢就係真理」可以百分百肯定她的地位仍然是穩如泰山，繼而是提到朋友探B時，為怕忽略了老婆的感受，入屋前竟然要先來一場briefing……「BB出世當天，我走入病房時，一個在（氧氣）箱、一個在床上，我當然揀床！醒目吧？否則有排講。哈哈！其實我真的很佩服她，因為由小朋友出世至今，好像沒有連續睡超過四小時以上，拍劇也不會這樣子！更何況現在是拍連續劇，《真情》一樣。」

羅子溢：「韋家雄喺我太太口中有好高評價，所以當初都好期待同佢合作。」無錯，老婆講嘅就係真理，一定要聽。（劇照）

有意追多個

儘管照顧小珍珠導致長期睡眠不足，但楊茜堯似乎並不介意再辛苦多一次，羅子溢說：「言語間感受到她有點懷念懷胎過程，又有提到唔太記得生產時的畫面，有點想重溫舊夢。」雖然小珍珠只是手抱嬰兒一名，但父母已開始討論教育問題，既擔心傳統學校大壓力，又擔憂國際學校過於西化。「我應該不會成為怪獸家長，老婆……我不敢代她作答，哈哈！我只係感受到屋企行動空間愈來愈少，有木馬、帳篷、玩具煮食爐都有，這些都是她小時候想玩但得不到的東西，所以現在全出現在家中。不過很多玩具都是朋友轉贈，我們好少買。」對於女兒的期望，大概從二人改名上能感受到，羅子溢表示將來一定會讓女兒知道父母為她所做的一切。「至於成功與否，就要看她的做法了。」

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Hair: Jan Chiu@IL Colpo(PP)

Makeup: Sharon Lee

Outfit: Fear of God Exclusively for Ermenegildo Zegna

Stylist: Cheryl YAM