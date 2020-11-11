莊韻澄明日出嫁晒性感婚照　首次IG公開未婚夫樣子甜蜜放閃

現年39歲的莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）上月月底突然宣布，將於明日 (12號) 閃嫁34歲的圈外男友呂成忠（Joe），雖然她的未婚夫Joe被爆破產兼失業，又被指欠落一身街數，但Xenia依然對未婚夫不離不棄，更表示：「我會一直喺Joe身邊支持同陪伴。我都唔會因為佢嘅過去而放棄對大家嘅承諾。」還大讚Joe細心同溫柔，並給Joe 90分。

現年39歲的莊韻澄於上月月底宣布與細5年的呂成忠（Joe）拍拖，二人亦將於本周四（12/11）閃婚。（IG/ @xeniachong）

日前Xenia就孖住未婚夫一起拍攝婚照，穿上低胸婚紗的她性感迷人，她還把婚照post上IG同大家開心share，首次於社交網公開未來老公的尊容，並留言表示：「終於趕得切結婚前影輯靚靚相，辛苦晒大家。」明日兩人便會正式註冊結婚，Xenia透露到時不會穿婚紗而是會穿褲。

婚前兩日未婚夫被爆出欠債等等的新聞，Xenia直言心情未受影響，而Joe的債務問題亦已經處理好。（IG/ @xeniachong）

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