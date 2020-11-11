【多圖】朱智賢閉關拉筋30日成功「完全摺埋」：每一日虐待自己

前港姐朱智賢（Ashley）自從月前突然被爆出背住男友謝東閔（Brian）偷食已婚人夫黎振燁（Jackson）後，即時形象插水且被TVB雪藏停工。早前曾有消息指她將會很快重返《東張西望》繼續她的主持工作，正式復工，可是至今仍未見她再現幕前，近日Ashley亦頻頻在個人IG「亮相」，一時分享行山點滴，有時又分享運動心得，而且無不寫下充滿正能量的句子勉勵自己。而最近她亦頻頻分享自己閉關接筋的成果，經過30日的努力，Ashley成功由「硬骨頭」拉鬆到勁柔軟「完全摺埋」！

睇睇朱智賢點練到完全摺埋：

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朱智賢寫道：「今次呢個30日challenge，純粹係同朋友食食吓飯，然後發起的。我天生係筋骨超硬嘅人，所以拉筋對於我來講真係一個極大嘅挑戰，朋友仲要求我要摺埋個人。當時其實都覺得自己唔會做到，但係我都想睇吓30日之內我能夠可以拉到咩地步？盡做囉！做到幾多得幾多！至少試過嘛！頭幾日真係發覺好大鑊，因為拉筋嘅痛係真係痛到形容唔到，每一次拉完對腳都好似廢咗郁都郁唔到。而為咗要進步每一日都要拉到超過自己limit! 就係咁每一日繼續虐待自己，越痛就越拉，越拉就越痛。眨吓眼30日終於過咗了，大家滿意我嘅成果嗎？

最後好想多謝 @mable_cho 我嘅拉筋導師！多謝你push我到另一個境界，係你令我有動力可以摺埋。

亦都想話比大家知，只要堅持就係一切，我做到，你哋都一定得！Let’s stretch」。