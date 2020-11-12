54歲楊羚黎美嫻靚樣唔識老　網民激讚素顏依然係「娃娃臉」

劉美娟將於今個月28號迎來54歲生日，她昨晚於IG post了她與楊羚及黎美嫻兩位好姊妹一起預祝生日的靚相，並留言表示：「踏入11月開始慶祝，我們也記不起一起慶祝了多少個生日 #好姊妹 #11月壽星。」其實除了劉美娟，楊羚與黎美嫻今年都是54歲，相中的三人都Keep得好好，壽星女淡妝上陣，楊羚和黎美嫻更是素顏出鏡，不過她們依然好靚，凍齡有術完全看不出已經年過半百。網民紛紛大讚她們漂亮如昔。楊羚甚至似依舊保持住一張baby face，望落儼如20多歲的少女，根本就是逆齡生長。楊羚天生一張娃娃臉，當年在無綫的劇集中經常飾演細妹的角色，可說是御用細妹。

劉美娟與老公張祟德好恩愛。(劉美娟ig)

她們三人不止情同姊妹，就連生日都好接近，可謂相當有緣。黎美嫻剛在上月的19號54歲生日，楊羚則於在本月15號54歲生日，所以她們多年來都有一起慶祝生日。同齡的她們當年出道的時間也差不多，且都曾是無綫的花旦，劉美娟及黎美嫻曾在劇集《絕代雙驕》中合作。楊羚與黎美嫻現已淡出娛樂圈多年，黎美嫻於2005年結婚，她於90年代中期已沒有參與幕前的演出，現時專注教會工作。而楊羚就於2000年結婚，與丈夫育有一子一女，主力照顧家庭的她間中也會擔任電視節目主持，也有參演過香港電台的電視單元劇。

楊羚可說是御用細妹。(網上圖片)

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