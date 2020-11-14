曾偉權逝世︱與胞妹梅小惠分手照重用　梅小青：始終係兩個人嘅事

無綫（TVB）藝員曾偉權今日（14/11）逝世，終年58歲。入行近40年的他拍過不少經典劇集，當中更有好多作品是金牌監製梅小青主理，包括首次合作的亞視劇《邊緣十八》（1983）、《滿堂紅》（1986）、TVB《絕世好爸》（2002），以及近年的《宮心計2深宮計》（2018）、《法證先鋒IV》（2020），關係非常之好。梅小青接受《香港01》訪問時便表示暫未聯絡到曾偉權契妹Sasa：「想睇下有咩幫到手，但佢WhatsApp仲未藍剔，電話又長響。」

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同梅小惠分手後，曾偉權一直與梅小青及其丈夫劉家豪保持友好關係，三人多次合作，令事業受挫嘅曾偉權保持一定工作量。曾偉權視二人為恩人。（資料圖片）

梅小青指自己無論是在亞視還是TVB，與曾偉權都是合作無間：「佢係我好多角色嘅首選，佢凡事都感恩、有禮、演技好，好多監製佢想用佢。」她又大讚對方在《宮心計2深宮計》中的演技爐火純青：「相當出色，唔只係我，好多觀眾都係好鍾意佢做嘅駙馬角色。之後我拍《法證先鋒IV》都好想用佢，但係佢話自己身體唔好，演唔到，過多一排就話身體好好多，可以再合作，所以都有個角色安排畀佢。」

曾偉權在《宮心計2深宮計》中為陳煒犧牲，臨終前在獄中雙手掩面露出痛苦表情，成為劇集其中一個焦點。（電視畫面）

提到曾偉權曾與梅小惠拍拖13年最後分手，問作為胞姐的梅小青有否嬲過曾偉權，她說：「呢個始終係佢哋兩個人嘅事，撇開呢樣嘢，我同阿權嘅相處都係好好，工作上有咩事都有傾有講，佢係一個好人嚟，佢對流浪貓狗都咁好，更何況人。」

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