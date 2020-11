無綫藝員曾偉權於今日(14/11)病逝,終年58歲。曾偉權於去年10月出席劇集《牛下女高音》宣傳活動時明顯消瘦,他當時承認肺部免疫力出現問題需要休養,並表示會減少幕前演出,更與TVB終止合約。今年2月傳出他罹患肺癌,早前更一度傳出他病情惡化命危。

與曾偉權相識多年,又一同出演《牛下女高音》的歐瑞偉接受訪問時指曾偉權年初承認自己患癌,不過與對方失聯多月。(劇照)

曾與曾偉權在該劇合作的黃心穎,今午就於她的IG story出post悼念對方。心穎以英文留言表示:「You're easily one of the nicest people I've worked with. You've fought hard. RIP 權權」大讚曾偉權是她合作過的人當中,最友善的人之一,已很努力戰鬥了,願對方可以安息。這是心穎自今年7月22日出過IG post後, 事隔近4個月再次更新她的IG動態。

心穎出Post悼念曾偉權。(黃心穎ig)

