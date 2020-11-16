陳詩欣孖男友Joshua跑馬地睇樓　樓價回落搵筍盤共築愛巢

藝人余香凝上周六（14/11）在半島酒店下嫁圈外40歲男友陸政渡（Tim），圈中多位好姊妹均有出席。其中一位閨蜜、《姊妹淘》主持兼無綫娛樂新聞台主播陳詩欣（Eunice）帶同拍拖兩年多、從事文化創意產業的男友陳爾正（Joshua）出席婚宴，高調曬恩愛，令人羨慕。

余香凝出嫁姐妹爭利是 穿低胸婚紗甜笑拋花球

余香凝甜蜜出嫁與老公隔住口罩錫錫 疑肚凸凸散發孕味老公扶到實

日前陳詩欣（Eunice）帶同拍拖兩年多、從事文化創意產業的男友陳爾正（Joshua）出席婚宴。（IG@eunicechanszeyan）

兩人幸福滿瀉，日前Eunice更被拍到孖住男友到跑馬地睇樓，似乎想共建愛巢。他們不但邊行邊研究多間地產舖的樓盤，更到燈飾店閒逛，難道要為布置新居做準備？Eunice接受傳媒訪問時解釋，因為最近樓價回落，所以先孖埋男友找筍盤，目標是跑馬地和銅鑼灣。至於問會否結婚，Eunice直言兩人有目標，對感情亦相當認真，但幾時結婚就未定。

日前Eunice被拍到孖住男友到跑馬地睇樓，似乎想共建愛巢。（IG@eunicechanszeyan）

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