內地網紅廣東夫婦收租炫富　張栢芝羅嘉良神助攻

內地現時人氣最火爆的網紅「廣東夫婦」鄭建鵬及言真，二人以拍攝炫富視頻成名，又跟張栢芝、羅嘉良等藝人合作拍片，片中二人聲稱在廣州有多個物業收租，所以被網民稱為「包租公」、「包租婆」，但原來二人在當直播主之前，分別做過舞蹈員及模特兒，二人背後還有另一個身份，下文為大家揭曉。

廣東夫婦外形不俗，原來二人曾是舞蹈員及模特兒。（鄭建鵬微博）

羅嘉良這條片睇落相當尷尬。（影片截圖）

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鄭建鵬和言真是真實夫婦，二人以「包租公」、「包租婆」的角色人設，在抖音拍攝炫富視頻，充滿土豪風格，內容十分搞笑，更順利當上帶貨直播主。之後他們的視頻加入了藝人元素，分別跟張栢芝、羅嘉良、徐崢等明星合作，一起拍攝搞笑視頻，不過人紅是非多，很多網民質疑二人的炫富是在造假，純粹製造話題。

張栢芝都有份為廣東夫婦拍片。（影片截圖）

在網民起底下，鄭建鵬的經歷亦被揭露出來，在短片中甚有喜感的他，本身其實是一名舞蹈員，而太太言真，真名是冼燕堅，來自廣東冼村，是當地的拆遷大戶，至於鄭建鵬爸爸則是經營房地產生意，他也是不折不扣的富二代，二人雖然假扮收租拍片，但卻確實有炫富的本錢。

同場加映李元玲健身美圖：