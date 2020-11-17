全民造星III｜林二汶讚擺喺到都紅　蘇家欣高峰期同一時間打7份工

一年一度的《全民造星》第三季已於日前開鑼，亦成功造就了不少話題，例如魔術師葉小妍、「花瓶」晴晴等等，網民熱議紛紛。而當中獲道師林二汶盛讚「擺喺到都會紅」的蘇家欣亦順利打入50強，成為林二汶手下頭馬！

蘇家欣在IG寫道：「從第一天到今天，二汶教會我的不單是唱歌的技巧，而是做人的態度。 我還記得分組當晩，她說: 你們要知道，比賽只有一個冠軍，贏固然開心，但記住參加比賽的初衷是甚麼，想得我到的是甚麼。在全民造星3帶走的東西，往往比你贏一個冠軍，路走得更遠。」（IG@bebrianna）

但其實蘇家欣入行之前是幼稚園老師，而且熱愛busking，每朝7點鐘起身，經過一天的幼稚園教育工作之後，買個包就去busking，返到屋企仍然要處理班務，後她更開始去商場唱歌、教小朋友以及學做咖啡師等，同時間有7份工作。在正式入行之前，蘇家欣其實打算到澳洲Working holiday，但受疫情影響所以計劃擱置，把心一橫決心簽約做歌手，早前更推出了首支單曲《一人行》。

全民造星III︱花姐擔任廣告代言 帶挈「舞王」Timo勢成決賽黑馬

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