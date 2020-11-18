專訪｜3段愛情失敗張可頤不後悔：我發覺長廂廝守四個字係唔存在

《暖男爸爸》中飾演羅芷明的張可頤，要飾演一名保險從業員，圍繞著四個男人，包括好友阿榮（鄭中基飾）、前夫Roger（邵仲衡飾）、Brandon（柳俊江飾）和「投胎界KOL」雷氏少爺阿Ted（駱振偉飾），雖然最後都沒有結果，但也是看得令人心癢癢。

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現實中，張可頤也遇上同一個問題，愛情沒有開花結果。並不是從來沒有發生，她也有過三段戀情，她參選香港小姐就是因為其中一位前男友提名，但最終八年後無疾而終。她亦曾與經理人陳容森展開戀情兼同居關係，最終不歡而散，也有與金融才俊因財經節目而擦出愛火，可惜也是未能走到最後。至今，張可頤仍然是單身。

經歷過三段愛情，不過都未能開花結果。（資料圖片）

別人看著會為她心急，畢竟51歲了，但她從沒有為此事焦急，也不為過去的戀情留戀，她說：「以前嘅戀情會唔會後悔？唔好講以前，就算今日我都唔可以打包單話唔會後悔，無嘢可以保證到永遠，只不過係人生嘅一件發生咗嘅事，一個學習經驗，每個事件出現喺你生命總會有一個。」

雖然51歲，不過依然keep得好好。（資料圖片）

張可頤的愛情觀很透徹，別人放在口中的長廂廝守、細水長流，在她眼中並不是如此簡單，「其實我覺得，我諗好多人搵另一半相信都想長廂廝守、細水長流，但我漸漸發覺長廂廝守呢四個字，呢個所謂嘅人物係唔存在，長廂廝守係建造出嚟，同埋細水長流唔係搵返嚟，係build返嚟。」她亦指，無論今日遇上一個陌生人又好，甚麼人都好，你假定他是你的人生伴侶也好，但亦不是真的，她說：「佢唔係人生伴侶，佢只不過係一個人物畀你build呢樣嘢出嚟。咁嗰個人係唔係一個對的人，同唔同到你build呢樣嘢出嚟先係大前題，你要遇到呢個人，靈魂起碼要溝通到，大家價值觀一樣先可以有夢想、目的出嚟。」

Credit:

Make up: Gary Chung

Hair by TEDDY NG @ 4seasons hotel QG PRIVATE-I Salon

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