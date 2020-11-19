暖男爸爸｜劇情、對白貼地似「圍爐」　追看性零分又愈睇愈過癮？

「點解你會睇暖男爸爸？」 「哦～因為鄭中基！」 「咁......點解你可以追足咁多集？」 「......」

老實說，若然沒有鄭中基、張可頤，ViuTV劇集《暖男爸爸》或者會被香港觀眾忽視，甚或成為「棄劇之選」，但事實上，《暖男爸爸》又是愈睇愈過癮的劇集，即使它幾乎是「零追看性」。

《暖男爸爸》的故事主要圍繞鯨魚（余香凝斾）生前和死後，阿榮（鄭中基飾）以及他身邊所發生的事情，沒有驚天地，亦無刺激感，非常生活化。（劇照）

零追看性？

記者之所以能夠大膽地「評價」《暖男爸爸》的追看性低，基於兩大層面。首先，《暖男爸爸》的劇情就是「生活」，以人物去敘述香港人的日常，所有行為和對白都非常貼地，例如光顧便利店、放工飲嘢、返學、返工、食飯、撳電話、發訊息、打機、同同事吹水、有朋友一腳踏三船、外遇、單親、交友App、搵 SP......等等，試問一個觀眾又如何對上述事情產生濃厚追看的興趣呢吓？「我真係好想不停咁睇阿鄭中基收銀呀」，或者「睇張可頤食早餐真係令人期待呀」，又或者「睇強尼一個人喺酒吧飲酒睇到好過癮呀」，唔好癲啦。

第二，《暖男爸爸》的劇情從來沒有有高潮起伏，觀眾一開始就知道鯨魚（余香凝斾）生前和死後的時空是並行播出，換句話說，鯨魚生前的故事結果，已同時在並行的時空揭盅，毫無懸念可言，甚至到劇集尾段亦已率先播出鄭中基的追悼會，是一個已知道結局的故事，是一套已知道Iron Man犧牲自己去拯救世界的《復仇者聯盟》。

單憑呢一Part，相信大家都會明白點解《暖男爸爸》係棄劇。

圍繞張可頤的男人有三個，分別是邵仲衡、駱振偉以及柳俊江，不過，基於劇情的鋪排，觀眾對張可頤最後到底情歸何處，老實說，並不期待。（劇照）

觀眾與劇中角色一齊圍爐

然而，觀眾最可愛的地方，就是在已知Iron Man犧牲自己去拯救世界，但仍然會看第二次、甚至第三次、第四次《復仇者聯盟4：終局之戰》，以及其它前作。而《暖男爸爸》的魅力亦在於觀眾如何投入其中。以《復仇者聯盟》為例，觀眾入場是去欣賞一眾「超級英雄」如何拯救世界，至於《暖男爸爸》呢？觀眾就似站在劇中角色旁邊的人，在云云「不斷吹水」的場境下一齊「圍爐」，有時更萌生插嘴的衝動參與討論吹埋一份，非常過癮。尤其在2020年受新冠肺炎疫情的影響下，各種程度的限聚令使香港人患上「社交飢渴」，但《暖男爸爸》就不斷透過每段大約3至7分鐘的「對白」去讓觀眾有一種置身其中的感覺，或多或少感受到「暖男爸爸」鄭中基的生活和困難，畢竟劇中「抑鬱」的鄭中基，與電視機前的各位「孤獨患者」某程度上面對着同樣的問題，一個受現實被逼放棄的夢想；一個疲於奔命的生活；一副在朋友面前裝作堅強的模樣；一份藏在心中的內疚和自責。

《暖男爸爸》入面嘅對白，貼地到根本就係你同你啲朋友出嚟吹水嘅話題，尤其係張可頤同一班王屬去飲酒嘅環節。（劇照）

所以話，「成也貼地，敗也貼地」，雖則「節奏慢」是大部份ViuTV劇集的慣例，但在香港電視電影的6-70年歷史中，劇情緊湊、場面刺激、故事曲節離奇、高潮起伏似乎成為影視作品的「理所當然」，哪怕是「師奶劇」，意料之外、情理之內甚或情理之外的作品，觀眾的接受程度也比《暖男爸爸》的類型來得高。無他嘅，同樣都係花45分鐘去睇套劇，你想係一次過滿足晒你新奇、好玩、又刺激三個願望划算啲吖，定還是坐低聽幾條友喺度飲嘢吹水過癮啲呢？自己計吓條數就知啦香港人。

睇劇睇個Feel，工作都係要務實嘅！

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