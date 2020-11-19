愛回家｜謝可逸新歡Jathy千字文揭前夫與「戴XX」曖昧：只可啞忍

在無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」的謝可逸，日前被傳媒爆出一腳踏兩船，不但跟無綫小花兼歌手謝文欣玩地下情多年，更背女友偷食，暗撻失婚醫學美容公司CEO、與兩任前夫育有一子一女的方潔盈（Jathy），更指疑似搞大埋Jathy個肚，要奉子成婚。事件繼續發酵，Jathy今早（19/11）終於出千字文鬧爆前夫「T先生」湯愷廸醫生，更自爆被家暴，力數「戴XX」同前夫關係曖昧。

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Jathy在文中寫道：「請問一直唔出聲，係唔係代表我係弱者，係唔係代表默認你既大話？你一直既所作所為你自己心知肚明。」

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文中Jathy提到前夫跟「戴XX」曖昧，有報道指原本Jathy在FB寫上「戴夢X」，但不夠1小時候又改為「戴XX」，有網民推測是指女藝人戴夢夢。戴夢夢接受《香港01》訪問時以短訊回覆，透露湯愷廸醫生是自己的家庭醫生：「呢件事點解會發酵到我身上，我必須澄清從冇介入過湯醫生同方小姐婚姻，湯醫生只係我全家嘅家庭醫生，我哋僅係醫生同病人關係，我冇八卦過人哋家事，希望有人唔好拉我落水，我對佢哋家事完全冇嘢回應。」

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