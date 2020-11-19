于文鳳拒收周星馳單車做禮物　訓練星爺英文助外國發展

星爺周星馳舊愛于文鳳周四（19日）以一身黑白打扮襯上Hermès Kelly Bag的名媛Look，乘坐名車現身高院出庭應訊，為追討周星馳7000萬的案件作供。在庭上，她表示與周於1997年開始拍拖。

于文鳯親自上庭為案件作供。(梁碧玲攝)

于透露在1997至2002年間，她有幫助周處理對方有份投資的電影版權問題，她又曾提議周賣掉夏威夷的一個物業。而在這幾年間她與周並沒有講明會收取多少錢的酬勞，她幫助周是因為周叫她幫手，這是基於兩人當時正在拍拖。

被告周星馳由資深大律師文本立代表，他質疑于幫周是因為兩人的情侶關係，抑或是為了報酬。她指出自己第一次被周要求幫忙，是對方當時的美國Visa出了問題而向她求助，那時他們仍未開始拍拖。于表示她之後一直幫周是因為兩人當時正在拍拖，她很想幫助對方，而並非為了報酬。文本立問于是否因為周信任她才找她幫忙處理財務投資等事項，于表示是周信任她可以幫到對方。她當年離職是應周的要求，隨後便全職幫忙周。

前律政師袁國強為于文鳯的代表律師。(梁碧玲攝)

她又透露於2002年周曾說過會送贈她一輛單車作為聖誕禮物，但她當時表示不要單車，她想要10%的投資利潤作為聖誕禮物。

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文本立不斷追問于提出該要求時，可有用「recommend」一字來說明是她提議的投資項目，于聲稱她記得自己有用這個字。于表示自己跟周傾偈時會以英文對話，因為她在訓練對方的英語以助對方在外國發展演藝事業，所以他們兩人的口頭承諾協議是英語的。文本立卻質疑她記錯了，她強調自己沒有記錯。她曾發了一個短訊：「10% on profit sharing」給周，對方回覆她：「ok」她當時感到挺開心。文本立質問她可有用問號，于表示不記得。文本立又質疑她之前的誓詞並沒有提及她和周有這段對話，為何現在才說出來。

案件編號：HCA 1584 / 2012