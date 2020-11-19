全民造星III︱陳卓賢Ian欣賞顧定軒參賽勇氣：要放棄之前嘅身份

ViuTV劇集《男排女將》將於下周一（23/11）播出並於今日（19/11）在修頓場館舉行記者會，一眾演員包括鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno），MIRROR成員陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、呂爵安（Edan）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy），王智德（Alton）均有出席活動，他們還與甲一排球隊「力臻」上演一場激烈的友誼賽，吸引過百名粉絲到場支持，現場氣氛高漲尖叫聲連連。

ViuTV劇集《男排女將》將於下周一（23/11）播出並於今日（19/11）在修頓場館舉行記者會。（梁碧玲攝）

整場友誼賽只有短短15分鐘，熱愛打排球的Ian同Zeno直言「唔夠喉」，Ian說：「完嗰一刻想繼續打，覺得點解咁快完，因為我拍完劇過嚟冇同大家搓過波。友誼第一，大家都係開心。」Zeno則大讚前香港排球隊代表Ian專業，在拍攝時亦有提點演員之間的走位以及姿勢等：「我哋其他人唔熟排球運動員平時嘅生活，但Ian有經驗。好似贏咗或輸咗球波要點Cheer Up大家，好多呢啲位佢話畀我哋知點做。」

Ian同Zeno在新劇中有大量對手戲，Ian笑言二人由頭鬧到尾，場場都好有「火」。重提拍攝時的點滴，Zeno坦言最辛苦是要一大清早起身：「冇試過咁長時間咁早起身，天黑時就要出發去到現場，等天光就開始拍攝，變相件事又好健康。」Ian點頭表示贊同：「天黑就收工，就可以夜晚臨瞓前做下自己嘢。我覺得最辛苦係一收工就去做Gym同控制飲食，忍口有啲辛苦。」Zeno指Ian的身形太Fit，令他不敢站在Ian身邊，同時激發他要操肌的念頭。

Ian同Zeno在新劇中有大量對手戲，Ian笑言二人由頭鬧到尾，場場都好有「火」。（梁碧玲攝）

Zeno現為《全民造星III》的參賽者，身為師兄兼過來人的Ian亦有給予建議：「要鍾意自己所做嘅每一個表演，最緊要對自己有信心。一比賽大家都會想Impress觀眾而慢慢迷失方向，可能會做咗唔擅長嘅事，令自己更加冇信心，最緊要自己Enjoy。」

已出道成為演員，同時亦有很多拍攝經驗的Zeno指今次要忘記過往所學的一切：「要將自己歸零，面對唔擅長嘅嘢，本身唔擅長唱歌跳舞，好想突破，發掘其他方面的可能性，當乜都唔識去學。」Ian直言看好Zeno，亦欣賞他的勇氣：「我嗰時係素人，冇包袱。Zeno本身有好多演出經驗，大家都認識佢，但佢放棄之前累積嘅身份，重新做參賽者要好大勇氣。」

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