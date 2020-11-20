莫可欣自爆與方中信好多拗撬：同佢完全係兩個世界嘅人

莫可欣同方中信相愛24年，她表示其實並唔係日日都風和日麗，常有拗撬，又謂來世唔想再做夫妻。（微博圖片）

51歲嘅莫可欣當年由瑞士返港參加選美，雖然經常被指係「最醜港姐」，但完成無影響佢同方中信嘅感情，並多次為佢護航，大讚莫可欣大方與包容，二人拍拖12年於08年拉埋天窗並育有一囡。已經淡出幕前多年嘅莫可欣。日前接受好友林穎嫺YouTube頻道訪問時，提及夫妻相處之道時，她竟然說：「唔係日日都風和日麗，好多拗撬。我同佢完全係兩個世界嘅人，尤其是我要出去做嘢、佢拍嘢，大家接觸嘅嘢好唔同，要維繫真係要遷就，通常都係佢鬧交，我好少，最多都係黑面，都會去到一個點係好辛苦。」

莫可欣接受好友林穎嫺YouTube頻道訪問。（影片截圖）

莫可欣表示會與方中信傾佛計，告訴對方或許因為前世有啲嘢未還到俾大家，所以才會有今世。「所以不如今世大家對大家好啲，希望來世唔好做夫妻，做普通朋友，兩個人互相嬲。」莫可欣表示因為信佛的關係，所以近年會打坐同唸經。

女兒出世後，莫可欣表示對幕前有眷戀，諗過復出。（微博圖片）

提到當年選美原因，莫可欣表示係因為嫲嫲報夢，加上當時未搵到工作，所以決定一試。當選後，雖然公司曾安排試鏡拍劇，但莫可欣坦言自己「屎戲」，對自己參演過嘅作品並沒有太深刻印象。「最記得《真情》，因為多人睇。我墮入唔到角色，因為唔夠放，所以無呢方面天份。之後做主持我又多懶音，有觀眾寫信希望我改善，做幾年《K100》主持係幾好訓練。」

莫可欣開設水晶泥工作室，她透露生意受疫情影響，但仍打算開分店。（資料圖片）

選完港姐5年後，莫可欣有感發展不如理想，於是決定離巢，第一份工是在建築物公司做大老闆助手，陪對方到歐洲傾生意。「但都係唔習慣朝九晚五生活，所以三個月之後無做，每日打卡後入廁所瞓20分鐘。之後自已搞生意做過形象顧問，入《MTV》完全係dream job，做咗7年，成日飛新加坡開會。」成為全職媽媽後，莫可欣坦言對幕前仍有眷戀，特別係囡囡出世後第三年，曾想復出工作。「但唔係咁易，一來好攰，二來經歷太多，知道屋企係最重要。」莫可欣表示近年因受女兒啟發，所以開創了slime（俗稱鬼口水）生意，疫情雖令生意受到影響，但她仍打算開分店。