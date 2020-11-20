張敬軒劣食早餐被批不跟姐姐溝通　親解背後原因獲網民大讚貼心

「早餐界KOL」張敬軒自上月聘請了工人姐姐「嬋嬋」後，幾乎每日都會在社交平台分享「精美」的早餐。不少網民看得非常開心過癮，亦開始期待姐姐「出色」的廚藝將如何激親張敬軒。之不過就有人指出為何他不跟姐姐認真溝通，令劣食問題一直存在，軒仔回覆網民時親解背後窩心原因。

有網民指出為何他不跟姐姐認真溝通，令劣食問題一直存在，軒仔回覆網民時親解背後窩心原因。（IG/ @hinscheung）

有網民留言批評張敬軒不認真跟姐姐溝通，令劣食問題一直沒有改善：「其實我想問你有冇認真和工人溝通過你唔喜歡食這些？你唔同佢講日日寫文，問題都唔會改善喎。」軒仔解釋只是想令大家開心，才繼續讓姐姐自由發揮，能夠博到大家一笑是他和姐姐的福份：「大家笑一笑啫，唔好太認真。依家咁嘅世界，想開心真係要特登去搵。我通常都淨係喺屋企食朝早嗰餐啫，冇乜所謂，反正我一日食六餐。我有諗過推返佢上正軌嘅，不過有時見到啲朋友仔留言話一個早餐Post令佢哋自己沉悶嘅一日多咗一次笑容，我覺得呢個緊要過我個早餐，畢竟開心無價。生活當中嘅苦我哋各自都有，但係可以氹吓大家開心係我同遮遮嘅福份。It’s ok」。網民紛紛大讚軒仔貼心：「多謝你為我增添好多歡樂， 令我日日期待你食咩早餐」、「你真係好Sweet，多謝你。」

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