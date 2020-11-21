陳智燊宋熙年為氹囝囝大庭廣眾跳騎呢舞　雨僑：我而家都日日跳

過去父母的形象都是莊嚴的，不過新一代父母卻更願意成為小孩子的朋友，陳智燊（Jason）與宋熙年（Sarah）婚後育有兩子，雖然Jason與兩個仔仔的年齡差距比較大，不過自小在外國長大的他，比較沒有傳統父親的包袱，Sarah昨晚（20/11）在社交平台貼出老公在街上向在家中的孩子花式講拜拜，為了逗孩子高興，他甘願放下公眾人物的包袱，在大庭廣眾之下手舞足蹈得像馬騮仔一樣，畫面非常有愛。

陳智燊在街上向家中的孩子跳騎呢舞講拜拜。（IG圖片/rahrahsong）

不過原來不只Jason，Sarah亦會做同樣的事，在家中樓下對着孩子跳騎呢舞，夫妻之間還會Battle誰跳得比較好。Sarah認為為了孩子而做不會感到羞恥，而剛為人母的雨僑亦留言說：「呢種舞我而家都日日跳。」看來只有為人父母才理解這種氹孩子的方式。

宋熙年亦同樣不顧藝人包袱，向孩子大跳騎呢舞。（IG圖片/rahrahsong）

雨僑亦留言表示自己現在日日都跳舞氹BB。（IG圖片／avabibu）

陳智燊與宋熙年都是一對西化的父母。（IG圖片/rahrahsong）

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