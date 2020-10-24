任達華與琦琦結婚21年仍像熱戀中　分享好老公要做到「三從四得」

65歲任達華事業家庭得意，他憑劇集《澳門人家》「梁鼎文」一角獲得《第三十屆中國電視金鷹獎頒獎典禮》最佳男演員，是首位獲得此榮譽的香港男藝人。因為家庭美滿，令他在工作上無所顧慮，不斷創出佳績，演技備受肯定。任達華曾在公開場合說過，要讓家庭幸福，男人都要做到「三從四得」。

任達華憑劇集《澳門人家》「梁鼎文」一角獲得《第三十屆中國電視金鷹獎頒獎典禮》最佳男演員。（IG圖片／qiqi_qiqi12）

霍汶希（Mani）孖住同公司的影后惠英紅為任達華慶祝奪得視帝殊榮。（EEG）

三年前任達華到台灣為電影《我的情敵女婿》宣傳，期間談起婚姻之道，教主持黃子佼如何做個好老公，最緊要「三從四得」，三從包括「從不讓老婆煮飯、從不拖地、從不洗衣服」，四得則是「老婆化妝要等得、碌卡要捨得、生氣要忍得、發脾氣要氹得 」，對岳母也要照辦煮碗。

任達華對老婆琦琦「三從四得」，夫妻倆多年來恩愛如昔。（IG圖片／qiqi_qiqi12）

當年華哥對琦琦的廣告一見鍾情。（IG圖片／qiqi_qiqi12）

據說當年任達華在街上看到琦琦的廣告，對她一見鍾情，心想可以娶到對方就好。兩年之後，他們在維也納一間酒店大堂相遇，任達華馬上把握機會向對方拿電話，相約共進晚餐，二人的愛情故事由此而起。

琦琦生於上海，出身豪門，13歲時全家移民奧地利，她身材高挑兼樣貌出眾，任達華比她年長12年，而且出身平凡家庭，二人的背景雖有差距，但憑着男方的全心全意的愛，令她放心下嫁。交往不久，任達華便給她開了一個聯名戶口，裡頭的錢任她隨便花，本身賺錢能力高又出身富裕的琦琦拒絕對方的好意，「我自己有錢，可以用自己的」，任達華卻說：「你是女孩子，你賺的錢應該放在自己的戶口，要用就用我的。」也許不少人會覺得他大男人，但這是他有承擔的表現，令琦琦非常窩心。

任達華對太太琦琦的寵愛多年來始於如一（IG圖片/. simonyamofficial）

結婚多年來，任達華仍對老婆保持着當初的承諾，寵她始終如一。不用拍戲的日子，他把時間都留給家人，而他在世界各地的物業，幾乎都登記在琦琦名下，有部份則買給女兒。去年任達華為了慶祝跟老婆琦琦結婚20年，他送上了三顆不同形狀的鑽石給她，分別是圓形、方形還有心型，各有不同意義，圓形代表一家人團圓，心形是他們最愛的女兒，方形是代表琦琦。任達華不讓老婆做黃面婆，多年來將她捧在手心上呵護，給予對方極大的安全感，從不間斷，不過這段婚姻不是任達華一人經營，琦琦亦同樣全心全意為家庭付出，來回饋老公的愛，夫妻倆至今依然像熱戀般甜蜜。

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