暖男爸爸︱對白先係劇集重點　鄭中基張可頤只係「歎慢板」推銷員

「大結局個劇情真係好驚喜啵！」 「如果睇《暖男爸爸》淨係睇劇情嘅話，會唔會浪費咗啲呀？」

《暖男爸爸》於11月20日已經圓滿落幕，觀眾對於劇集評價，好壞參半，內地影視評論網站「豆瓣」得分8.7分，評分的人有457位，甚至比《教束》（8.2分）更高。

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《暖男爸爸》的故事主要圍繞鯨魚（余香凝飾）生前和死後，阿榮（鄭中基飾）以及他身邊所發生的事情，沒有驚天地，亦無刺激感，非常生活化。（劇照）

ViuTV的劇集一向非香港「主流」電視觀眾的追看目標，原因大概與節奏較慢、缺乏劇集起伏有關。雖然「豆瓣評分」從來都不是指標，但在評分的457中，有超過86%的人都給予4星/5星的評價，証明「入坑者」非常受落，在20集的欣賞過程中非常滿足，以過去一段時間的網絡大數據上，是很大程度反映這個事實。

相信被鄭中基、張可頤等主演吸引入坑的人絕對佔觀眾比例的大多數，雖然最後能留到最後的可能只佔一半或者更少，但留得低的人才是真正懂得欣賞《暖男爸爸》的觀眾。尤其被「鄭中基」吸引收看的人會發現，《暖男爸爸》的鄭中基與一向所認識的他有很大分別，因為他在劇中所飾演的阿榮，對比起以前的廣西暴龍哥、龍威、Mandom等角色大相逕庭，欠缺了以往的灰諧，一本正經得讓人眼前一亮，然而粗口也有間中出現。

喺《暖男爸爸》入面，你唔會見到出嚟報瑞士山區肺新聞嘅龍威，亦唔會見到迷戀《官人我要》的廣西黑幫大佬暴龍哥，而係一本正經，內心充滿自卑、內疚以及自責的阿榮。（劇照）

要創作《暖男爸爸》並讓它於香港巿場推出，做法非常大膽，因為它要面臨的評價算式是「香港總人口-《暖男爸爸》收看人數=有幾多百萬人冇睇」，尤其在過去幾十年如此靠「收視」作為初步評價準則的習慣上。《暖男爸爸》在沒有緊湊的劇情、刺激的場面鋪排下，取而代之是密集式的對白，每段3-7分鐘或以上的講對白場面（當然亦因為製作成本有限），若以「主流」觀眾的視角去欣賞，記者夠膽寫包單，一定悶走唔少人，而事實上，《暖男爸爸》卻令留低的觀眾大為感動，甚至和記者一樣，聽漏了一句對白，立即回播十秒再聽一次。

《暖男爸爸》非常多對白，唔夠專心真係會「甩料」。（劇照）

要回播劇中對白，並不是因為要去拆解重要的對白如何去帶動之後的劇情，沉醉當中是為了更投入去感受劇中角色的心境、情感、以及「圍爐」的氣氛，對比起「主流」劇集的懸念式對白，《暖男爸爸》的對白更有溫度，更有層次，更滋味，絕非看到故事最後時再Playback角色的某一兩句說話去令對眾恍然大悟的那種。

套張可頤在第二十集的一段說話：「其實好似打機一樣，到最後唔係論輸羸，睇個過程開唔開心！當我以為自己咩都輸晒，但我發現我得得到少少嘅真心。」正正道出《暖男爸爸》的中心思想。至於在最尾幾集頭幾分鐘「預先」播放的鄭中基追思會，然後到最後才發現之前的一切都只是一場空想，這個劇集設計是製作團隊給觀眾的小驚喜。

《暖男爸爸》夠膽「悶」足觀眾20集，但最後獲得支持者最熱烈、最真切的讚賞，到底是輸還是嬴？（劇照）

邵仲衡劇中表現亮眼

能夠讓觀眾聽對白聽得如此過癮，編劇、導演、監製、演員的配合和互相信作非常重要。而作為觀眾最安慰的，是劇中沒有任何一位演員為個人表演去打亂整個劇集的節奏，演員的內斂和齊心也應記一功。而記者特別欣賞邵仲衡的演出，他每次在張可頤面前講大話而表現出的尷尬和賴皮，非常到位。

雖然上文讚到《暖男爸爸》天上有地下無，但有某些地方仍然有望改善，就是演員的個人能力。畢竟要以對白為中心的作品，對演員的能力要求比較嚴苛，若節奏或感情推進拿捏得不夠精準，就很容易會令場面尷尬或出現「冗長」的感覺，到底記者所說的是哪一位演員，還待觀眾感受過之後自行定斷吧。總之，《暖男爸爸》最後獲得支持者最真誠最熱烈的讚賞，已經獲得那份「少少嘅真心」，在記者眼中，鄭中基和張可頤，超級無敵可愛的小暴龍哥等演員，就是為《暖男爸爸》此類「歎慢板」劇種的「推鎖員」。

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