內地紮鐵妹顏值爆燈散發仙氣　做地盤工原因被網民責罵

近日一位最美地盤紮鐵妹在網上瘋傳，網民本來大讚她顏值高，又肯自食其力，仿如地盤女神。但之後事態卻180度逆轉，原來一切只是造假，該名紮鐵妹其實是一名網紅曹譯文，她到父親公司旗下的工地打工體驗生活，最終卻變成另類炫富，究竟她的行徑如何離地？下文為大家揭曉。

曹譯文被讚最美地盤工，其實一切只是造假。（影片截圖）

內地不時有富二代拍片炫富，但大曬跑車、名錶顯得普通又土豪，而26歲的內地網紅曹譯文就以體驗生活的另類手法炫富，到地盤當紮鐵妹。曹譯文滿頭大汗，一身地盤工人打扮的相片流出後，她曾經被網民大讚樣子漂亮，卻踏實刻苦工作，但原來全是美麗的誤會，她工作的地盤，其實是她的父親曹棟勝公司旗下，她以千金小姐身份，在高層安排下混入地盤，賺取日薪200元人民幣。

下圖有1500萬身家紮鐵妹真正身份：

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事實上曹譯文只是純純粹粹的炫富，她在工地試過鋪混凝土、紮鐵，又跟其他工人一起吃飯盒，工作了一天後，工頭突然用手機轉帳薪金給她，她卻「不經意」大曬戶口內有1550萬人民幣的存款，然後俏皮地離去。曹譯文其後被網民大肆批評，指她太子女不知民間疾苦，而她父親的公司上海弘韜建設，被指拖欠工程款項30多萬，曹譯文炫富卻反過來被起底聲討，確是始料未及。

曹譯文潛入父親公司旗下地盤，體驗生活。（影片截圖）

同場加映孝琳美圖：