郭書瑤《狼殿下》上架三日破兩億點擊　收起性感仍奪網劇收視冠軍

郭書瑤與大陸當紅男星肖戰在《狼殿下》中組CP，該劇19日上架後，同時佔據騰訊、內地愛奇藝、優酷三大視頻網站第一名的位置，點擊率三天破兩億，兩人的CP組合被粉絲暱稱為「充電寶」（角色名字疾沖與寶娜的結合），大圈了一波新粉。

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肖戰還被網友形容是「史上最爭氣男二」，過去男配角都只有失戀的份，肖戰劇中和女主角李沁進了洞房、同床睡了一晚，日常親密互動也很多，甚至「想要親就直接親」，最後雖還是沒有跟李沁在一起，但「打包」了一個公主（郭書瑤飾寶娜公主）和他一起浪跡天涯，網友笑稱：「難道這就是顏值的力量嗎？」

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肖戰是「最爭氣男二」，郭書瑤則受封「小福星」，因獻唱ost的兩部劇《狼殿下》和《好想和你在一起》同時登上騰訊視頻網劇點擊第一、二名，近期在台新戲《未來媽媽》也將上檔。除了作品滿檔，郭書瑤明年度的代言，也已確定三品牌，其中她自己的愛牌「寶拉珍選」也因合作愉快確定續約，七位數代言費（台幣）入袋。

郭書瑤飾演寶娜公主。（《狼殿下》劇照）

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