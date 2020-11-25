蔡嘉欣摩洛哥旅行亂入當地人氣歌手MV　不顧儀態隨性伴舞

前港姐蔡嘉欣（Kayan）在選美之前是一名YouTuber，經常周遊列國的她，不時在網上分享她的旅行Vlog。2018年時她與女友人同遊摩洛哥，當時亂入了一位當地歌手的MV，近來才發現對方的YouTube頻道有不少過百萬點率的影片，真是有眼不識泰山！

蔡嘉欣兩年前到摩洛哥旅行，亂入當地一位歌手的MV。（蔡嘉欣IG圖片)

嘉欣近日才發現此個MV，在IG分享趣事，「我哋喺摩洛哥亂入人哋嘅unofficial MV，然後啱啱發現呢個人啲official MV有過百萬hit rate，#旅行的節奏#亂入好開心」。這位歌手名叫Mehdi，藝名Dub Afrika，是摩洛哥的Hip Hop流行歌手。嘉欣意外演出的是對方於2018年推出的歌曲“New Day”的非官方MV，她與女友人隨着歌手歡樂地跳舞，更幫手做Ending pose，她亦不顧儀態地做出大動作的鞠躬姿勢，非常隨性。最後亦有跟歌手擁抱，更不禁用英文問對方：「其實你在做什麼？」近日才知原來自己亂入了當地歌手的ＭＶ，非常搞笑！

嘉欣亂入了當地的流行歌手Dub Afrika的MV。（網上圖片）

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