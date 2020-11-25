最美麗的第七天︱徐淑敏顏值超越全盛時期　嫁人後唔做典型少奶奶

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。事隔12年，劇中不少演員都已經離開TVB，例如飾演黃宗澤妹妹「Ella」、現時已改名做「徐菁遙」的36歲徐淑敏（Suki）。

徐淑敏在《最美麗的第七天》中飾演黃宗澤妹妹「Ella」，更一度被唐詩詠誤會與黃宗澤「有路」。（電視畫面）

徐淑敏在2006年參選香港小姐競選入行，在效力TVB的8年間，僅拍過6套劇集，包括《緣來自有機》（2007）、《鐵咀銀牙》（2007）、《野蠻奶奶大戰戈師奶》（2008）、《最美麗的第七天》、《巾幗梟雄》（2009）以及最後一套作品《仁心解碼》（2011），而她在《巾幗梟雄》中的表現尤其出色，飾演吳卓羲老婆的她便因為一場喊戲，獲得不少觀眾讚賞。

雖然演藝作品比起大部份「姐仔」少，但徐淑敏卻比她們更早彈起、更快紅，除了是因為樣貌甜笑、身材出眾深得觀眾歡心，還因為她的感情史比起很多當家花旦精彩。曾與年長27歲的工程師黃重生拍拖的徐淑敏，與男方分手後曾有多段緋聞，先後被指與王貽興、崔建邦和錢國偉等撻着。

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2009年，徐淑敏戀上比她年長12年的商人黃浩，同年兩人火速閃婚，而她亦先後在2010年、2011年以及2014年誕下長女黃心瑤（Vianna）、次女黃心柔（Renee）和黃心誼（Isabella）。不過，徐淑敏並沒有因此而成為了典型的「幸福少奶奶」，她2012年開設自家護膚品牌SÈVE，不但搞得有聲有色，到2016年更將品牌賣出，袋走8位數字，非常犀利。