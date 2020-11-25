郭可盈與1993年港姐浪漫聚會　網友竟然認錯係陳玉蓮？

郭可盈在2004年與林文龍結婚，2010年誕下女兒之後開始淡出幕前，在家中相夫教女。不過她依然活躍於社交網站，不時都會向粉絲分享個人生活。郭可盈將於11月27日51歲生日，日前就有一位相識27年的好友為她預早慶生，她在IG寫道「我倆緣於93’Miss HK， 27年的友情真係唔簡單⋯⋯今天來個『女人的浪漫』。Friendship forever ! 『情常在』。」

不少網友都認不出「好友」是誰。（IG@khy_official）

雖然郭可盈寫明是1993年參選港姐時認識的好友，但竟然有網民留言問：「這位女士是不是陳玉蓮小龍女」，不過有網友指出相中好友是Christina。於是又有網友認錯飯局好友係於1993年的《香港小姐競選》中奪得「國際親善小姐」的劉飛飛（Christina），當年的冠軍是莫可欣。

其實某角度睇都真係有啲似「小龍女」：

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雖然純屬誤會一場，但其實當年參選後劉飛飛並沒有正式在娛樂圈發展，但其事跡卻為大家帶來不少「娛樂」，甚至成為王菲的經典作品《流非飛》的主角。話說當年因為劉飛飛的廣東話講得不太純正而鬧出不少笑話，最經典的一段說話出現在當年的泳裝問答環節，當時她在曾志偉引導之下講出以下一番說話：「我突然間買咗個島，我即刻想去嗰度搵寶，點知我搵到個寶原來係耶穌，佢有好多鬍鬚，仲有好大嘅腦，身上仲有好多毛，跟住我仲見到佢老母，跟住耶穌仲同佢老母一齊跳舞！」而《流非飛》的填詞人，名義上就是莫可欣/郭可盈，但實際上是軟硬天師，即林海峰和葛民輝的「化名」，正如歌名「流非飛」玩劉飛飛食字一樣玩味十足。難怪大家對她印象深刻。

睇睇當年嘅畫面：

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劉飛飛當年具娛樂性，但原來郭可盈口中的Christina亦另有其人，飯局主角是93年入圍港姐鄭麗娜，雖然又係一場誤會，不過總算勾起大家唔少回憶啦！

點擊睇鄭麗娜當年參選片段：

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