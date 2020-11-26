【馬勒當拿逝世】網民誤以為麥當娜過身　特朗普都中伏？

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）猝然離世，終年60歲，不過好多網民誤以為是62歲美國天后麥當娜（Madonna）過身，並紛紛在社交網站發文悼念，搞到麥當娜瞬間成為最多人搜索的名字。

馬勒當拿剛在上月30日度過60歲生日，生日當天他正領軍出戰帕托拿圖（Patronato）。（路透社）

球王馬勒當拿去世終年60歲 曾開金口演唱《上帝之手》成經典

馬勒當拿逝世︱着泳褲踢網球過百萬點擊 連老馬忠粉都被騙

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最令人驚訝的是，網上流傳一張美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上悼念的截圖，指他混淆馬勒當拿和麥當娜：「Very sad to hear about the death of Maradona. A great person. Her music was wonderful. I remember listening to her albums in the early 1980’s. Rest In Peace!（非常傷心聽到馬勒當拿離世嘅消息。佢係一個偉人，佢嘅音樂好出色。我記得我喺80年代初聽佢嘅唱片，請安息！）」不過，特朗普的Twitter卻沒有上述帖文。