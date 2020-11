【馬勒當拿逝世】網民誤以為麥當娜過身　特朗普都中伏？

阿根廷球王馬勒當拿(Diego Maradona)猝然離世,終年60歲,不過好多網民誤以為是62歲美國天后麥當娜(Madonna)過身,並紛紛在社交網站發文悼念,搞到麥當娜瞬間成為最多人搜索的名字。

馬勒當拿剛在上月30日度過60歲生日,生日當天他正領軍出戰帕托拿圖(Patronato)。(路透社)

球王馬勒當拿去世終年60歲 曾開金口演唱《上帝之手》成經典

馬勒當拿逝世︱着泳褲踢網球過百萬點擊 連老馬忠粉都被騙

點擊下圖觀看麥當娜IG相片:

+ 3 + 3 + 3

最令人驚訝的是,網上流傳一張美國總統特朗普(Donald Trump)在Twitter上悼念的截圖,指他混淆馬勒當拿和麥當娜:「Very sad to hear about the death of Maradona. A great person. Her music was wonderful. I remember listening to her albums in the early 1980’s. Rest In Peace!(非常傷心聽到馬勒當拿離世嘅消息。佢係一個偉人,佢嘅音樂好出色。我記得我喺80年代初聽佢嘅唱片,請安息!)」不過,特朗普的Twitter卻沒有上述帖文。