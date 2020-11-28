最美麗的第七天︱程可為堅持終生不嫁　「御用阿媽」從未做過人母

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。事隔12年，劇中演員已有不少變化，但當中卻不包括飾演黃宗澤母親、有「御用阿媽」之稱的程可為，因為之後她仍然接到不少媽媽角色，以及仍然未婚。

程可為在《最美麗的第七天》中飾演黃宗澤的母親。（電視畫面）

現年69歲的程可為，在1972年入讀第一屆1TVB藝員訓練班，與甘國亮、許詔雄、蘇杏璇等為同期同學。1975年，她因為與趙雅芝、楊詩蒂、莊文清以及高妙思合作拍攝劇集《乘風破浪》（1975）而備受關注，一度是TVB力捧花旦，穩坐女二角色。不過，程可為後來卻選擇暫別電視圈，在1984年移民加拿大做地產經紀，到1996年才回流重返TVB，多做媽媽角色的她更獲封為「御用阿媽」。

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至今仍然獨身 程：你唔好同我講結婚

雖然程可為是「御用阿媽」，但事實生活中她卻是不婚主義者，膝下無兒無女之餘，亦從未結婚。她接受傳媒訪問時便指一切都是受家庭環境所影響，因為父親有幾頭住家，父母亦時常吵架，上年她接受《香港01》訪問時便說：「我至憎結婚！你唔好同我講結婚，我而家咁老都唔想講結婚喇！」另外，她亦透露過曾有一名細她十多歲的男生向她求婚，可是遭她拒絕，因為她不想拖累對方，亦覺得到頭來也不會得到幸福。

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