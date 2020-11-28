陳芷尤父親突離世傷心回港奔喪　酒店隔離與母隔窗對望

31歲陳芷尤（Apple）去年離開TVB後回老家新加坡發展，新冠肺炎疫情持續，她超過半年未能返港，早前兩地政府推出「旅遊氣泡」，新加坡來港人士可免檢疫，陳芷尤趁此馬上訂機票回港探媽咪，可是疫情反彈令行程幻滅，本打算放棄之際，竟收到父親意外離世的噩耗，她立即訂機票回港，此行探親變奔喪，芷尤心情非常低落。

陳芷尤離開TVB後到新加坡發展，日前因父親意外離世回港奔喪。（IG圖片／xoxoapo）

陳芷尤數日前順利登機飛回香港，她在社交網上留言：「終於可以飛，不過今次的心情是不一樣的，I’m coming back for you.」雖然父母早年離異，但她與雙親的感情都很好，面對摯親離世，芷尤極度傷心，她在社交平台發文道：「我一生中最愛的男人。我總是將我的bf（男友）和未來丈夫標準設置為與您一樣……你永遠是我的超級爸……接受不了都要接受的現實，好痛，不過我會堅強！願你安息在一個更好的地方！」

陳芷尤為了父親在疫情下飛回香港（IG截圖／xoxoapo）

芷尤目前正在隔離，期間仍有積極做運動，更每日收到媽媽親手炮製的愛心飯盒，惟母女要透過酒店的玻璃窗隔空對望。她在社交平台以英文留言：「感恩仍可以呼吸，多謝在隔離期間為我送暖的人，雖然不是感恩節，但仍為每天感恩，接納、吸收以及釋放所有負面的事物，謝謝。」