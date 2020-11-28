馭鮫記| 傳迪麗熱巴同任嘉倫合作　終於搭檔口碑人氣雙收男演員？

28歲女星迪麗熱巴近兩年只有兩套新劇播出，分別是《三生三世枕上書》同《幸福，觸手可及！》，不過都反響平平，並未掀起太多水花，比起早幾年而言，事業似乎有些停滯。

日前，有傳熱巴將同任嘉倫合作奇幻劇《驭鲛記》，改編自九鷺非香的熱門同名小說，是一套甜虐交織的愛情故事。男主角白髮藍眼，美到驚艷眾人，是一位溫柔善良的鮫人。而女主角則是一位最厲害的馭妖師，原本想要訓化鮫人，但卻愛上了對方，便展開了一段唯美又痛徹心扉的戀愛。

熱巴似乎尚缺少一套口碑收視雙收的作品，（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

其實熱巴自出道以來，除鄧倫以來，與之搭配的男主角一直都不是人氣極高或者收視保障的演員，好似張彬彬、高偉光、黃景瑜等。直到今年她才同吳磊、楊洋等這樣的流量明星合作。而今年31歲的任嘉倫通過同景甜拍攝的古裝劇《大唐榮耀》系列為人熟知，同譚鬆韻出演的《錦衣之下》在特效極假的情況下，都能口碑收視雙收，且演技備受認可，觀眾緣以及路人緣都不錯，因此熱巴同他合作拍劇的消息傳出後，大家都非常看好。加之《馭鮫記》的導演將由朱銳斌擔任，爆款劇集《香蜜沉沉燼如霜》與《冰糖燉雪梨》都是出自他手，因此製作方面也有了保障。

任嘉倫是選秀出道，參演的古裝劇評價都不錯。（微博@任嘉倫工作室）