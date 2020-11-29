【最美麗的第七天】江漢戲外都係好爸爸　曾因愛子心切險失巨款

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。事隔12年，劇中演員已有不少變化，而飾演李施嬅父親的江漢，亦已經在三年前因病逝世，終年79歲。

江漢懷疑鄭嘉穎為錢殺害李施嬅，在第11集勸周勵淇早日與鄭嘉穎斬纜：

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江漢原名姜永明，1959年入行的他早在國語片時代已經當紅小生，曾拍過《千金之女》（1963）、《石敢當》（1968）和《魔窟尋蹤》（1968）等30套電影。1979年，江漢轉戰電視圈，加入麗的電視（亞洲電視前身）並拍攝過多套劇集。1992年，江漢過檔TVB，多演父親和成功人士角色的他，曾在《烈火雄心》（1998）、《溏心風暴》（2007）等重頭劇亮相，演技獲不少觀眾讚賞。

相信不少觀眾都記得江漢在《烈火雄心》裏，與古天樂、鄧一君的父子情，古天樂在江漢逝世時亦有在訪問中談及這段親厚關係：「有場戲講佢中風，我嘅感覺就好似見到親人中風一樣，好難忘。」他又指自己與江漢有一家人的感覺，因為對方不僅提攜後輩，亦喜歡與他們傾偈、玩樂。

江漢在《烈火雄心》中與古天樂飾演父子。（電視畫面）

江漢在現實中也是一名慈父，與國語片女星王小燕共諧連理的他有一子一女，兒子姜向暉是前香港職業足球，曾效力快譯通球隊。2008年，江漢便因為愛子心切，所以墮入電話騙案，險破財20萬港元。當時他亦有接受訪問憶述經過，指當日朝早家中電話突然響起，有人打來自認「大耳窿」稱兒子幫人做擔保，要為走數債仔還款，連本帶利一共20萬港元。嚇得不知所措的江漢便隨即匆匆提款，然後到上環永安百貨交款，好在警方一早查悉騙徒犯罪手法，見到目標出現收錢時便上前拘捕，才使江漢未有蒙受金錢損失。