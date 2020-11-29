傳李佳芯遭馮盈盈江嘉夾擊搶飯碗不惜減價爭Job　揭女藝人出po價

在新冠肺炎的疫情威脅下，全球經濟受到嚴重打擊，各行各業均大受影響，當中包括演藝界，很多工作計劃都因而叫停，不少藝人都無工開導致收入銳減。為了謀求生計，很多藝人都會轉戰網絡市場，開拓網絡事業做「明星KOL」吸引廣告商邀請出Post賺錢。

在IG擁有逾百萬粉絲的視后李佳芯 (Ali)，多年一直來深受廣告商歡迎，可是去年6月她捲入了政治風波，事業受挫，加上一眾小花包括馮盈盈 (Crystal)、江嘉敏 (Kaman)、曾淑雅（Jumbo）等競爭對手的夾擊，有傳Ali不惜將出Post價由原來的港幣10萬元降至6萬元來搶客，以配合低迷的市道，亦可提升自己的競爭能力，盡量減低被一眾小花搶飯碗的風險。

有傳Ali減價搶job。(李佳芯ig)

至於近期屢傳不和致姊妹情決裂的Crystal與Kaman，就由現實鬥到網絡市場，於IG擁有逾41萬粉絲的Crystal，據知她的出Post價介乎5萬至10萬元之間。她的緋聞男友鄭衍峰亦曾漏口風，表示Crystal出一個Post已買到幾個名牌手袋。而她昔日的好姊妹Kaman於IG的粉絲雖然比Crystal的少，只得逾33萬粉絲，但據知因為她的出Post價較便宜1萬多元，故以低價取勝，加上她對客戶不太揀擇且要求不多，令她可以密密賺。

有傳Crystal一個廣告post收5-10萬元。(馮盈盈ig)

另外，有份主持無綫獲潮流節目《姊妹淘》的曾淑雅（Jumbo）與蔡嘉欣亦成為了廣告商的新寵。Jumbo於IG擁有54萬粉絲，據知她出一個廣告Post收取5萬元，一個月平均接2個廣告，每月已穩賺6位數。而蔡嘉欣於IG的粉絲雖然只有14萬，但她本身做了5年美容KOL，所以也受到不少廣告商的歡迎，據知她出一個廣告Post約收取2萬元，收入亦相當可觀。