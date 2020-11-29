孫儷幫鄧超減肥自己先瘦　分享38歲人母仲有少女肌膚秘訣

近日孫儷Po出丈夫鄧超的減肥成果照片，一張是在綜藝節目《哈哈哈哈哈》時期，另一張是最新照片，並指鄧超瘦了5kg，而鄧超背後的動力就是太太孫儷，二人互相鼓勵，孫儷也瘦了2kg。之後孫儷講述自己的養生心得，不但瘦得健康，而且以38歲之齡也依舊皮光肉滑，下文為大家帶來孫儷的養生秘訣。

孫儷幫鄧超減肥，夫妻齊齊瘦。（孫儷微博）

孫儷在內地譽為電視劇女王，由她擔正的劇集必定叫好叫座，雖然38歲之齡，又已為人母，卻擁有纖瘦身材及如少女般肌膚，令不少女士又羨又妒。近日孫儷Po出鄧超減肥前後對比照片，並說丈夫叫她幫忙減肥，夫妻一起努力，鄧超減掉5kg，孫儷則減走2kg，還開玩笑說「我覺得很可憐，他胖為什麼我要跟著減肥」，孫儷完全是大曬恩愛的放閃行徑，但很多人也好奇她的養生減肥秘訣。

下圖有孫儷的養生減肥秘訣：

+ 20 + 20 + 20

近日孫儷網上直播分享她的健美心得，她說自己有偏頭痛、拉肚子及皮膚問題，所以特別注重養生。原來孫儷會堅持每天運動，跑步5km及做瑜伽，每晚以加入薑片的溫水泡腳，最重要是依照節氣飲食，會按四季調整餐單。孫儷不但是演技派，外貌亦長春不老，確是下過不少苦功。

孫儷分享養身心得。（孫儷微博）

同場加映麥明詩減肥成功行山美圖：