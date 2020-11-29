最美麗的第七天｜「御用妹仔」林影紅近況曝光　4年前轉型做KOL

每晚收看TVB深宵劇場時段，都總會勾起觀眾不少回憶，有時慨嘆昔日的演員如今已不在人世，亦有時會驚喜見到事隔多年如今仍活躍演藝圈藝人的變化。而在劇中飾演王凱韋（前名：王合喜）診所中一名護士的「她」，一看就是熟口熟面，亦知道在無數TVB劇集都看過她的身影，但事實上又有多少人記得她的名字？

就在商天娥和周勵淇身後經過，連對白亦沒有。（截圖）

其實這位熟口熟面、經常在不同TVB劇集出現的「她」名為林影紅，是TVB資深配角之一，其角色多以「護士」、「妹仔」、古裝中的「丫鬟」為主，不過大部分時間連對白都沒有，說對白更加是少之有少。而事實上，她早幾年已經離開TVB轉投香港電視，近年亦幾近離開幕前。

睇睇林影紅嘅角色造型：

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雖然林影片電時鮮有在影視作品現身，但其實近年她已經轉型做「山系KOL」，4年前已開設了個一個名為「山 · 影 · 紅」的Facebook專頁，經常在社交網站分享自己的行山經歷以及香港行山徑的珍貴景觀，現時已經吸引到超過1.2萬名追蹤者。而她又會不時向網友分享植物小知識，配以大量微距相片加以講解，非常有教育意義！絕對可以說是第一代「山系KOL」。

睇睇「山 · 影 · 紅」的近況：

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